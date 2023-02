Ucciso da una serie di colpi alla testa 

Una raffica di colpi alla testa. Tanti. Usando uno, forse due oggetti diversi: una grossa tenaglia e anche un martello. È quanto emerso dall’autopsia sul corpo di Venerato Sardu svolta ieri mattina dal medico legale Roberto Demontis. Una conferma di quanto accertato già venerdì notte, dopo il ritrovamento del cadavere, nell’abitazione di via Ogliastra.

La morte del pensionato, ex radiotecnico di laboratorio in pensione e proprietario della palazzina dove viveva anche il presunto assassino suo inquilino, è avvenuta nel primo pomeriggio. A causare il decesso le gravissime ferite alla testa. Anche se sono stati ritrovati dei segni in altre parti del corpo. Non ci sarebbero invece ferite riconducibili ad armi da taglio: si era inizialmente ipotizzato l’utilizzo anche di un coltello.

E vanno avanti gli accertamenti di laboratorio da parte dei Ris su tutto il materiale sequestrato nell’abitazione della vittima e nella stanza, presa in affitto, dove viveva Congiu. Numerosi oggetti che potrebbero risultate le armi del delitto: una tenaglia, un martello e altri attrezzi. Verranno inoltre effettuate le analisi sui telefoni cellulari di Sardu e del 52enne mendicante finito in carcere con l’accusa di omicidio. I carabinieri hanno inoltre recuperato le testimonianze di alcuni inquilini che hanno raccontato delle discussioni avvenute in passato tra vittima e affittuario proprio sui ritardi nei pagamenti delle mensilità e sullo sfratto ricevuto da Congiu con la recente visita dell’ufficiale giudiziario. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA