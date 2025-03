Tragico epilogo ieri sera per la sfilata di Carnevale a Bari Sardo. Un ragazzo di 22 anni di Ilbono, Marco Mameli, è stato ucciso da una coltellata al petto durante una rissa scoppiata intorno alle 11 in via Santa Cecilia, pieno centro storico. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118, subito intervenuti. L’ambulanza non ha mai lasciato il paese, il suono delle sirene ha spento la festa più amata.

Mameli, operaio alla Saipem di Arbatax, aveva raggiunto Arbatax per trascorrere una serata di festa con gli amici. Un altro ragazzo, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale dagli amici intervenuti a soccorrerlo. La notizia ha subito raggiunto Ilbono, dove vivono il padre di Marco, gommista, la madre e la sorella, veloce come solo le cattive notizie sanno fare. Sul posto gli inquirenti, i carabinieri di Lanusei guidati da Marco Mastrovito e gli uomini della polizia agli ordini di Fabrizio Figliola. Hanno subito sentito i testimoni. L’autore del tragico gesto potrebbe avere le ore contate. Dopo mezzanotte sono arrivati sul posto il medico legale e il pm Giovanna Morra della Procura di Lanusei che coordina le indagini.

La festa

In migliaia ieri a Bari Sardo ieri pomeriggio hanno sfidato le oscure nubi per partecipare alla prima grande sfilata organizzata come da copione dall'associazione Is Carristasa con il supporto del Comune. Musica, balli, colori e tantissime maschere hanno riempito il centro con i cinque i carri provenienti dai paesi vicini: Tortolì (Lego Ferrari), Arzana (Banda Bassotti), Cardedu (Antica Roma), Girasole (Formula 1), Lotzorai (Super Mario Bros), più i tre carri bariesi is Feralis '75 con i Cavernicoli che hanno aperto la manifestazione, i Bunga Bunga con Alice in Wonderland e I Cattivissimi con Inside Out. Dodici i gruppi mascherati che hanno accompagnato l'allegra carovana. Una festa durata tutta la notte, prima della tragedia.

Corteo

Le scenografie e i costumi hanno dato vita a un percorso fatto di musica, balli e spettacolo. Il corteo partito dal cimitero nel pomeriggio ha sfilato per il centro con arrivo nella via Vittorio Emanuele. Poche ore dopo, al culmine della festa, la rissa in cui un ragazzo perderà la vita.

