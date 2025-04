Ucciso da un pannello di metallo prima della caduta 

Aveva 42 anni Baskim Bitichi e il pomeriggio del 24 febbraio del 2024 stava operando in un cantiere edile di via Londra, a Olbia, nonostante fosse inabile al lavoro (dice il pm Mauro Lavra) per la frattura di alcune vertebre causata da un incidente stradale. Baskim, secondo la Procura di Tempio, lavorava lo stesso, anche con il collare ortopedico e così è finita la sua vita. La morte dell’operaio kosovaro ora ha una spiegazione, la ricostruzione della tragedia è contenuta nell’avviso di concluse indagini del pm Lavra, indirizzato a quattro imprenditori e a un professionista. Baskim Bitichi non è morto cadendo da un ponteggio, come era stato raccontato da alcuni testimoni. L’uomo è stato invece colpito alla testa da un pannello di metallo pesante quasi venti chili, caduto dall’alto. Si tratta della parte di un cassero (involucro metallico per le gettate di calcestruzzo) spostato da una gru. È stato necessario anche il supporto del Ris dei Carabinieri. Indagati per omicidio colposo (presunta mancata osservanza delle misure antinfortunistiche) l’impresario kosovaro Vegim Thaqi (noto a Olbia come Jimmy), e i colleghi Mehemet Thaqi, Miftar e Fatmir Kastrati, tutti titolari di imprese che operano nel cantiere. Indagato anche il professionista olbiese Gavino Ledda, responsabile della sicurezza. Il difensore, l’avvocato Michele Ponsano, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

