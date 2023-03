«Ucciso con un cacciavite» 

«Escludiamo categoricamente l’incidente sul lavoro. È stato un omicidio, la vittima era costretta in posizione prona, da uno o più soggetti, ed è stato attinto con forza estrema da un oggetto appuntito, come un cacciavite». Lo avevano messo nero su bianco nella relazione tecnica disposta dal giudice di Nuoro, Alessandra Ponti, nell’ambito del processo per la morte di Antonello Mereu, avvenuta in una cava di marmo di Orosei il 13 marzo del 2014 in quello che si pensava essere un incidente sul lavoro. Ma ieri i periti incaricati, il medico legale di Torino Rita Celli e l’ingegnere Stefano Ferrigno, lo hanno confermato descrivendo anche una possibile dinamica e arma del delitto: «Un cacciavite o uno scalpello».

Il processo

Ad ascoltare quelle parole pesanti come un macigno, c’è anche la mamma di Antonello. Porta le mani al viso, piange. La sua morte diventa ancora più incomprensibile, assurda. Il ragazzo, hanno spiegato i periti, aveva un segno abrasivo sul viso: «La mascella fratturata, segno più netto verso l’esterno come se avesse ricevuto un colpo quando ruotava il capo». Poi c’è un foro di entrata netto, cilindrico e profondo 6 centimetri, sulla nuca. «La Tac ha descritto una lesione lineare». Incompatibile per il medico legale con la verga che avrebbe dovuto manovrare Antonello e che, secondo la vecchia ipotesi, si era agganciata al filo diamantato colpendolo alla nuca.

Nuova tesi

L’ipotesi omicidio era già stata palesata nelle fasi iniziali delle indagini e poi scartata. Per questo a processo, con l’accusa di omicidio colposo, sono finiti i proprietari e responsabili della cava. Ipotesi tornata a galla quando il medico legale Vindice Mingioni non aveva escluso la pistola da macello, provvista di un punzone in acciaio, che penetra nel cranio dell’animale e ritorna indietro. Anche per i periti «la verga non è compatibile con la lesione della teca cranica, e avrebbe dovuto avere il sangue della vittima che non c’era». Poi Mereu aveva delle contusioni toraciche. «Contusioni polmonari provocate da uno schiacciamento, una costrizione. Lo hanno tenuto a terra». Dinamica sposata anche dal medico legale Roberto Demontis, nominato dagli imputati, e contestata invece dell’ingegnere della Procura Giorgio Massaci, che ha insistito: «È stato colpito dalla verga».