Ucciso anche Deif capo militare delle forze di Hamas 

Tel Aviv. Il capo militare di Hamas Mohammed Deif è ufficialmente morto dalla mattina del primo agosto, quando è arrivata la conferma dell’Idf, le forze di difesa israeliane. La sua eliminazione risale in realtà al 13 luglio scorso, “il giorno d’oro” per l’intelligence che lo inseguiva da due decenni e ancor più tenacemente dopo il massacro del 7 ottobre: insieme con il leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar, ha pianificato e messo in pratica il peggior attacco agli ebrei dai tempi dell’Olocausto.

Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha postato una foto su X in cui cancella con un pennarello dal grafico dell’organizzazione terroristica palestinese l’immagine del “bin Laden di Gaza”: «È un passo cruciale verso lo sradicamento di Hamas come organizzazione militare e politica e verso il raggiungimento degli obiettivi di guerra che ci siamo prefissati». Da quando è iniziata la guerra a Gaza, insieme con Sinwar, Deif ha gestito le attività militari nella Striscia. Secondo lo Shin Bet, era lui la vera “testa del serpente” del terrorismo di Hamas. E stato tra i fondatori delle brigate Izz ad-Din al-Qassam, il braccio militare di Hamas ed è lui che lo ha costruito negli anni come esercito regolare, da responsabile dell’addestramento, dell’armamento e della costruzione del sistema di sviluppo delle armi. E soprattutto, insieme a Mahmoud Sinwar, fratello di Yahya, è stato l’ideatore del progetto ingegneristico dei tunnel sotto Gaza. Il raid di tre settimane fa è stato l’ottavo tentativo di Israele di eliminare “il fantasma”, sopravvissuto agli attentati per due decenni, tra il 2001 e il 2021. Restando gravemente ferito e senza un occhio in almeno due dei tentativi israeliani. Per settimane lo Shin Bet e l’Idf hanno sorvegliato una villa con le palme nel sud della Striscia. Fino al 13 luglio, quando Netanyahu ha dato l’ok all’operazione. Cinque bombe sono state sganciate. Deif, 58 anni, era in cima alla lista dei ricercati in Israele dal 1995 per il gran numero di atti terroristici.

