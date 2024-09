Ucciso a Gaza un ufficiale israeliano di origine livornese 

Tel Aviv. David Maimon Toaff, pronipote del rabbino capo di Roma Elio Toaff, soldato israeliano con cittadinanza italiana, è stato ucciso a Gaza da una trappola esplosiva di Hamas. È caduto insieme ad altri tre commilitoni, gli ultimi nella guerra scatenata da Hamas il 7 ottobre scorso. Ventitré anni, il capitano Toaff è morto a Tel al-Sultan, nel sud della Striscia, dove Israele sta combattendo da tempo la fazione islamica. Nello stesso attacco sono stati colpiti Agam Naim, 20 anni, Amit Bakri, 21 anni, Dotan Shimon, 21 anni. Naim è la prima soldatessa dell’Idf caduta sul campo di battaglia nell’enclave palestinese. Tutti facevano parte della Brigata Givati, una di quelle maggiormente impiegate contro Hamas.

Il giovane ufficiale era vicecomandante del Battaglione Shaked della Brigata ed era di Moreshet, un insediamento agricolo religioso del nord di Israele, non distante in linea d’aria da Haifa e dal confine con il Libano. Apparteneva ad una famiglia importante dell’ebraismo italiano visto che era pronipote di Shlomo Yona Renzo Toaff, fratello dello storico rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, Elio Toaff. Di ceppo livornese, la famiglia si era trasferita da tempo in Israele, dove Daniel era nato e cresciuto. «Ci diceva sempre “va tutto bene”, ma so che non era così», ha detto alla radio militare israeliana suo padre, Shlomo Toaff. «Nei video girati dai suoi commilitoni - ha aggiunto - era sempre il primo a entrare negli edifici o nelle stanze, come si addice ad un ufficiale di Tsahal», l’esercito israeliano. Sconfiggere Hamas e riportare a casa gli ostaggi ancora a Gaza, ha aggiunto il papà, «erano la missione di Daniel e degli altri soldati caduti. Senza cinismo e divisioni».

