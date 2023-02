Ucciso a coltellate, ricercato l’amico 

Pesaro. Sono in corso ricerche in tutta Italia per un uomo di 30 anni, sospettato di avere ucciso a coltellate Pierpaolo Panzieri, 27 anni, trovato morto ieri nella sua casa nel centro storico di Pesaro. Panzieri, incensurato, era titolare di una ditta di famiglia che si occupa di lavorazioni nell'edilizia come il taglio di cemento. A trovarne il corpo in un lago di sangue, è stato di mattina il fratello, venuto a cercarlo su richiesta del padre perché non si era presentato al lavoro.

L’omicidio

Il decesso, secondo i primi accertamenti medico-legali, risale alla scorsa notte o, più probabilmente, lunedì sera tardi. Il 27enne è stato aggredito con 13 coltellate, alcune delle quali lo hanno raggiunto alla schiena, mentre tentava di difendersi e di rifugiarsi in bagno. Tra i fendenti quello mortale l’ha raggiunto tra collo e spalla. Nella casa, un'abitazione singola nel quartiere del Conservatorio Rossini, che è stata passata al setaccio dalla Scientifica, è stata trovata la tavola apparecchiata per la cena per due, oltre a molte tracce su cui sta lavorando la Polizia. Lo stesso Pierpaolo ha aperto la porta al suo assassino, una persona che conosceva e di cui si evidentemente si fidava tanto da cenare insieme. Gli investigatori non hanno rilevato segni di effrazione. Che cosa sia successo durante la serata è ancora oggetto di accertamento, ma le indagini si sono indirizzate rapidamente verso il 30enne, anche lui pesarese, amico di Pierpaolo, che risulta si sia allontanato da casa senza farvi più ritorno da ieri. Si tratta di un giovane, con qualche precedente di polizia, a differenza del 27enne, che conduceva una vita molto tranquilla a detta di tutti.

La rete dei contatti

La Squadra Mobile, che conduce le indagini coordinate dal pm Silvia Cecchi della Procura della Repubblica di Pesaro, sta lavorando per ricostruire la rete dei rapporti e individuare un possibile movente, al momento non ancora individuato. Sono stati sentiti i familiari e gli amici di Panzieri e si sta ancora cercando l'arma del delitto, verosimilmente un coltello: ricerche che hanno interessato i cestini dei rifiuti, un tombino, la grata di una finestra. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per perlustrare i tetti delle case vicine. In un primissimo momento si era pensato a un suicidio, ipotesi abbandonata quasi subito, di fronte agli elementi che hanno portato all'amico.