Ucciso a calci il gatto del parco 

Un gatto, quello che in tanti hanno accarezzato al giardinetto megalitico visto che era sempre lì, ucciso a calci. La storia da giorni si rincorre per le strade e sui social dei cittadini di San Sperate. Una storia che rimane ancora molto nebulosa: non c’è il corpo senza vita, il testimone rimane anonimo e l’episodio sarebbe successo settimane fa. Ora però c’è una denuncia presentata ai carabinieri.

Il fatto risalirebbe a gennaio. Il testimone, anonimo, avrebbe raccontato di aver visto dei ragazzi giocare al giardinetto megalitico con quella che sembrava una palla. Poi, avvicinandosi, la scoperta: quello era il cadavere di un gatto. Non un gatto qualunque, ma il simil certosino che ormai da mesi era diventato ospite fisso del chiosco del giardinetto megalitico (ora chiuso), mansueto e costantemente in cerca di coccole. Secondo la denuncia, i ragazzi, una volta che si sono resi conto di non essere più soli, si sarebbero dati alla fuga, portando con loro il micio morto. Che, per ora, non si trova. La storia sarebbe passata di bocca in bocca , approdando sui social.

Monica Granata, presidente dell’associazione Anima Mundi, spiega: «Questa storia mi ha provato. Siamo andate in caserma e abbiamo sporto denuncia contro ignoti basata su una segnalazione che allo stato attuale rimane anonima. I carabinieri ci hanno ascoltato, dimostrando di essere sensibili al tema, ma sappiamo che avviare un’indagine è complesso dopo un mese e senza testimonianze dirette. Come volontarie siamo sempre in prima linea e sempre lo saremo, ma anche i cittadini devono dare una mano».

Intanto qualcuno passa al giardinetto alla ricerca del micio, nella speranza di incrociarlo, ma di lui nessuna traccia. (m. pil.)

