Ucciso a caccia, attesa per l’autopsia 

I nomi sul registro degli indagati potrebbero essere più di uno. Di certo compare quello del cacciatore del Cagliaritano che, durante una battuta al cinghiale, avrebbe esploso la fucilata fatale per Filippo Vidili, 50 anni originario di Oristano ma residente a Bosa. Le indagini per omicidio colposo proseguono e oggi in Tribunale sarà conferito l’incarico al medico legale Roberto Demontis per l’autopsia.

Gli investigatori, coordinati dalla pm Silvia Mascia, sono al lavoro per cercare di ricostruire cosa è accaduto venerdì, nel primo giorno di caccia grossa, nelle campagne fra Sedilo e Borore. Secondo i primi riscontri Vidili, maniscalco ed ex presidente dell’associazione cavalieri Sartiglia, avrebbe sparato ferendo il cinghiale. Si sarebbe spostato verso l’animale e a quel punto sono state esplose altre tre fucilate: una a vuoto, una su una roccia e una ha colpito il maniscalco all’addome. Nonostante i tentativi di rianimazione per Vidili non c’è stato nulla da fare. Dalla prima ricostruzione, la dinamica sembrerebbe piuttosto chiara ma ora gli investigatori dovranno effettuare una serie di accertamenti sulle armi impiegate dai cacciatori della compagnia di Sedilo, di cui il sartigliante e altri cacciatori della zona di Cagliari erano ospiti. Dovranno essere ricostruite le traiettorie delle fucilate a palla singola esplose nel giorno di Ognissanti. Gli investigatori intanto hanno sentito a lungo tutti i partecipanti alla battuta di caccia.

