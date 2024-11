Ucciso a bastonate e poi bruciato: il Pm chiede 20 anni 

È di 20 anni di reclusione la condanna sollecitata dalla pm Lara Senatore, ieri in tribunale con il rito abbreviato, per l’omicidio del 78enne Nicola Pasquarelli. L’unico imputato è Antonio Luigi Fiori, 49 anni, su cui pende l’accusa di aver, nell’agosto 2023 nella pineta di Piandanna, ucciso il pensionato a bastonate per poi dargli fuoco. Un delitto maturato in uno scenario di estremo degrado, tra prostituzione e tossicodipendenza, in cui ha avuto un ruolo anche Aurora Addis, la 25enne sulla cui testimonianza si basano buona parte delle accuse a carico del sassarese.

È lei infatti, nel frattempo deceduta, a far scoprire il cadavere del pensionato a fine agosto e a indicare il 49enne come unico esecutore dell’assassinio. Gesto motivato, sarebbe questa l’ipotesi degli inquirenti, dalla gelosia di Fiori verso l’anziano. Alle conclusioni della sostituta procuratrice si sono associate anche le parti civili, rappresentate dagli avvocati Michele Galia, Vittorio Delogu e Giovanni Emilio Censori che assistono la moglie e i figli della vittima. L’avvocato difensore Marco Palmieri ha sottolineato i punti oscuri di una vicenda in cui le persone coinvolte si sono accusate a vicenda e dove lo stesso imputato ha incolpato del delitto la Addis e il presunto compagno di quest’ultima. Il gup Sergio De Luca ha rinviato a dicembre per repliche e sentenza.

