Ucciso a 19 anni per un piede pestato 

NAPOLI. Un colpo di pistola al petto, sparato durante una lite che neppure lo riguardava, un alterco scoppiato solo per un piede pestato: è morto così Francesco Pio Maimone, nato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, 19 anni fa, e residente in città con la famiglia nel quartiere Pianura.

Tutto è accaduto intorno alle 2.20 della notte tra domenica e lunedì davanti a un noto chiosco di Mergellina, sul lungomare del capoluogo partenopeo. Qualcuno pesta il piede a qualcun altro. Gli animi si scaldano. Non scoppia neppure una rissa. Ma spunta una pistola e si sente il fragore di due o tre colpi esplosi ad altezza d'uomo. Francesco si accascia. L'hanno colpito al petto. Conoscenti lo trasportano all'ospedale ma i medici non possono fare niente.

Nessun legame

Una morte per futili motivi. Con quei balordi, Francesco non aveva nulla a che fare. Sull'accaduto sono in corso indagini della squadra mobile di Napoli, che ha ascoltato i testimoni e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare i responsabili di questa assurda storia: l'ennesima registrata sulla strada degli chalet di Napoli, dove nel weekend si concentra la movida.

Francesco era incensurato. A terra la polizia scientifica non ha trovato bossoli, segno che chi ha sparato ha utilizzato un revolver. I poliziotti hanno trovato solo un’ogiva mentre la segnalazione giunta alla Ps - da parte della Guardia di finanza - ha denunciato l'esplosione di 2-3 colpi.