Uccisi in Tribunale due giudici anti-repressione 

Teheran. Un agguato in pieno giorno nel tribunale da dove per anni hanno emesso condanne a morte contro dissidenti, attivisti, lavoratori e giornalisti. Due giudici della Corte Suprema iraniana sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco al Palazzo della Giustizia di Teheran, nel centro della capitale, in quello che le autorità hanno subito definito «un assassinio pianificato». Un terzo giudice è rimasto ferito insieme a una delle guardie del corpo. L’assalitore, identificato come un dipendente del ministero della Giustizia con nessuno caso pendente, si è suicidato dopo aver tentato la fuga.

L’agguato è avvenuto intorno alle 10.45, ora locale: in base alle prime indagini, l’aggressore ha colpito le vittime, Ali Razini, 71 anni, Mohammad Moghiseh, 68 anni, mentre si trovavano all’esterno della Corte Suprema. Tuttavia, il portavoce della magistratura Asghar Jahangir ha dichiarato alla tv di Stato che l’assalitore è «entrato in tribunale, si è diretto nell’ufficio dei due giudici armato di pistola» e li ha uccisi. Poi si è suicidato prima che le guardie delle forze di sicurezza potessero intervenire. «Questa mattina, un infiltrato armato presso la Corte Suprema ha compiuto un assassinio premeditato prendendo di mira due giudici coraggiosi ed esperti, noti per la loro lotta contro i crimini contro la sicurezza nazionale, lo spionaggio e il terrorismo», riferisce una nota della magistratura iraniana.

Il movente dell’attacco non è chiaro, ma entrambi i magistrati hanno avuto un ruolo nella persecuzione e nell’uccisione degli oppositori del regime islamico durante gli anni Ottanta e Novanta. Moghiseh è stato a capo del Tribunale rivoluzionario e del Tribunale speciale per i religiosi ed è stato uno dei giudici più importanti che hanno sostenuto la repressione. In un solo caso ha condannato 8 utenti iraniani di Facebook a un totale di 127 anni di carcere per pubblicità anti-regime e insulti alla religione. Razini era sfuggito a un attentato nel 1998.

