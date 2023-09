Uccisero la madre: chiesto l’ergastolo per le figlie e il complice  

Brescia. L’accusa non ha fatto differenze. E ha chiesto tre ergastoli per Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, il trio criminale che l’8 maggio 2021 a Temù, nel Bresciano, ha ucciso Laura Ziliani, l’ex vigilessa del paese e mamma delle due imputate stordita con le benzodiazepine, poi soffocata e sepolta vicino al fiume Oglio nel paese dell’Alta Vallecamonica dove venne trovata due mesi dopo.

La richiesta di condanna del pubblico ministero Caty Bressanelli è arrivata esattamente due anni dopo l’arresto dei tre ragazzi, che finirono in carcere il 24 settembre 2021. Confessarono solo a maggio successivo quando, leggendo la chiusura indagini, scoprirono che il compagno di cella di Mirto Milani li aveva incastrati e aveva svelato agli inquirenti le confessioni raccolte dietro le sbarre. «La loro è stata una confessione tardiva, avvenuta quando tutto era già chiaro», le parole del pm. Che nel corso della sua requisitoria, durata meno di un’ora, ha spiegato che «siamo davanti a tre rei confessi perfettamente capaci di intendere e volere e il quadro è quindi decisamente chiaro». Per il magistrato, «il loro proposito di uccidere la vittima è rimasto fermo per diversi mesi. Non hanno esitato a uccidere la signora Ziliani anche se era l’unico appoggio della figlia mezzana che ha problemi di salute e aveva bisogno della mamma. Hanno commesso l’omicidio un giorno prima della festa della mamma e tutto questo è ancora più orribile», il pensiero del pubblico ministero. Che ha affrontato anche il capitolo movente, con l’odio per la madre ritenuto più forte dell’aspetto economico. «Non si può parlare solo di un movente. Il movente economico è in sottofondo, le case non rendevano così tanto. Poi c’è l’odio profondo verso la madre».

