Uccisero il padre violento al culmine di una lite: i fratelli Scalamandrè condannati nell’appello bis 

Genova . Sono stati condannati di nuovo i fratelli Scalamandrè per l’omicidio del padre Pasquale, indagato per maltrattamenti nei confronti della madre, avvenuto il 10 agosto del 2020 al culmine di una lite nella loro abitazione a Genova. La Corte d’Assise d’appello di Milano, davanti alla quale si è celebrato il processo di secondo grado bis, ha confermato la sentenza di primo grado: 21 anni di reclusione per Alessio e 14 per Simone. I due giovani, oggi 32 e 24 anni, sono accusati di avere ucciso il genitore 63enne colpendolo diverse volte con un mattarello dopo che lui si era presentato a casa loro per chiedere al maggiore di ritirare la denuncia nei suoi confronti. «È un momento difficile, si torna alla sentenza di primo grado», ha commentato l’avvocato del fratello minore, «faremo ricorso in Cassazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA