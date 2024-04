Uccise una cagnolina col camion dei rifiuti: tre anni al conducente 

Tre anni di carcere per l’uccisione della cagnolina Orsetta, una condanna severissima quella firmata dalla giudice di Tempio, Marcella Pinna, che ieri mattina ha chiuso il processo di primo grado su un episodio avvenuto a Olbia nel 2019. Orsetta, una meticcia, mascotte di un agriturismo alle porte della città gallurese, venne investita e uccisa da un compattatore entrato nell’azienda per ritirare la differenziata. La giudice ha inflitto ll massimo della pena, i reati contestati sono l’uccisione del cane, dice il pm «con crudeltà e senza necessità», e il mancato soccorso dell’animale che «soffriva manifestamente».

«Sentenza storica»

Una brutta storia quella di Orsetta e la sentenza di ieri è destinata a fare discutere, perché la pena inflitta è superiore di un anno rispetto a quella di un precedente verdetto (Tribunale di Lecce), salutato dagli animalisti come decisione apripista di una nuova tendenza nei pronunciamenti della magistratura italiana. I giudici salentini nel 2022 hanno condannato un uomo a due anni di carcere per l’uccisione del cane Biondo (investito da un suv). A Tempio, per la stessa contestazione (544 bis del Codice Penale) sono stati aggiunti 12 mesi. L’avvocata Claudia Ricci, legale dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) opera in tutta Italia e ha un quadro completo delle sentenze in materia di maltrattamento e uccisione di animali. Ricci commenta: «Molto importante questo provvedimento di Tempio, fa il paio con quello di Lecce. È evidente l’evoluzione del senso comune e della sensibilità dei magistrati. Si è passati dal reato che riconosce il sentimento di compassione per gli animali, a sentenze che considerano la sofferenza degli animali. La decisione del Tribunale di Tempio metta insieme le due cose: la nostra sofferenza nel vedere un animale patire e il dolore della vittima. Un grande risultato ottenuto anche grazie alle battaglie dell’Enpa che ha dimostrato, con evidenze scientifiche, che cosa è la sofferenza di un animale».

La storia di Orsetta

La giudice del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna, ha considerato valida la ricostruzione dei pm Franca Cabiddu e Gianmarco Vargiu. Secondo la Procura di Tempio, Orsetta, una cagnolina mite e affettuosa, la mattina del 19 giugno 2019 era nel piazzale dell’agriturismo della proprietaria, Giovanna Giagoni. Un compattatore dell’azienda che si occupa della raccolta differenziata a Olbia, condotto da Silvio Bisceglie (58 anni, di Golfo Aranci), era entrato nel cortile interno e l’autista ha travolto il povero animale, che non ha avuto scampo. Giovanna Giorgioni ieri ha spiegato: «La cosa che ci ha amareggiato di più è il mancato soccorso, chi ha investito Orsetta se ne è andato senza aiutarla. Noi abbiamo ricostruito tutto solo grazie alle immagini del nostro sistema di videosorveglianza». Secondo i pm Cabiddu e Vargiu, i cambi di direzione del mezzo avevano un unico scopo, travolgere il cane. Quindi una azione deliberata, che invece le difese (gli avvocati Andrea Viola e Franco Fara) hanno sempre escluso. Claudia Ricci conclude: «La pena inflitta non è eccessiva, tutt'altro. Dall’opinione pubblica arrivano segnali precisi che il legislatore deve cogliere per un inasprimento delle pene».

