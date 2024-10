Uccise Rebellin, 4 anni al camionista 

Vicenza. È stato condannato a quattro anni dal Tribunale di Vicenza il camionista tedesco Wolfgang Rieke, che il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino aveva travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin. Il giudice Filippo Lagrasta gli ha anche inflitto la revoca della patente di guida e il pagamento di tutte le spese processuali. Rieke era accusato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga: l'autotrasportatore era scappato con il suo camion fino in Germania. Poi, anche grazie all'ausilio delle telecamere e di un filmato girato da un testimone, era stato arrestato dai carabinieri di Vicenza. In aula il pm Roderich Blattner aveva chiesto cinque anni, mentre nel dicembre scorso il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di patteggiamento a tre anni e undici mesi di reclusione presentata dai legali dell'uomo.

Rieke, 62 anni, in maggio è stato colpito da un ictus, qualche giorno prima della prima udienza del processo. Il giudice, viste le gravi condizioni, aveva revoca gli arresti domiciliari. Ore è in Germania, in ospedale. La moglie, la madre e i tre fratelli di Rebellin sono già stati risarciti dalla compagnia di assicurazione.

In udienza erano presenti la mamma di Davide Rebellin, Brigida Gattere, e il fratello Carlo. Le perizie hanno dimostrato che l'incidente era stato causato dal mancato uso delle frecce da parte del camionista per effettuare una svolta. Rieke sarebbe sceso dal mezzo e per due volte si sarebbe avvicinato a piedi all'ex campione, salvo poi allontanarsi senza prestare soccorsi, percorrendo strade di campagna fino in Germania.

«Siamo moderatamente soddisfatti per la pena inflitta, considerate le leggi sull'omicidio stradale» spiega l’avvocato della famiglia Rebellin, Rossato: «La Procura di Vicenza ha svolto un importante lavoro e l'imputato ha scontato anche otto mesi di carcere, evento molto raro in queste circostanze. Anche se lo avessero condannato a dieci anni, Davide non ce l'avrebbe comunque restituito nessuno».

Per il difensore dell'autotrasportatore, Enrico Ambrosetti, «è sostanzialmente la pena che avevamo proposto in patteggiamento, che non è però stato accolto e quindi si è perso il terzo del rito. Però il Tribunale ha riconosciuto le due attenuanti, quelle del risarcimento del danno e quelle generiche, non accolte dal gip. La pena è proporzionata, ma resta una vicenda triste».

RIPRODUZIONE RISERVATA