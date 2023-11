Uccise quattro donne: a giudizio 

Roma. Quattro donne ammazzate. Una strage premeditata nel corso di una riunione di condominio a Roma, l'11 dicembre 2022 a Fidene. Per questa vicenda Claudio Campiti, 58 anni, è stato rinviato a giudizio: processo il 4 febbraio.

Nel procedimento compariranno come responsabili civili, per omessa vigilanza, il ministro degli Interni, quello della Difesa e il Poligono di tiro dove quella mattina il killer prelevò la pistola. Giallo sull'intervento dell'avvocatura dello Stato che ha chiesto il non luogo a procedere per l'imputato.

«Lo Stato, nel momento in cui è chiamato a rispondere dei risarcimenti nei confronti delle vittime, chiede il non luogo a procedere - ha affermato l'avvocato Massimiliano Gabrielli - nei confronti dell'imputato: un cortocircuito tra il pubblico ministero, che rappresenta l'accusa che ha chiesto il rinvio a giudizio, e l'avvocatura dello Stato, che rappresenta i ministeri della Difesa e dell'Interno chiamati come responsabili civili, davvero inaccettabile per i familiari e che grida vendetta dal punto di vista morale: come dire, se devo pagare i danni allora assolvetelo».

Il gup ha recepito l'impianto accusatorio del pm che contesta l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, il tentativo di omicidio di cinque persone e lesioni personali per i traumi psicologici causati ad altri sopravvissuti.

Secondo l'accusa, Campiti dopo aver fatto ingresso all'interno del gazebo del bar dove era in corso un'assemblea del consorzio Valleverde, impugnando una pistola Glock si dirigeva verso il tavolo dietro al quale erano seduti i componenti del cda e i revisori contabili e dopo aver pronunciato la frase “vi ammazzo tutti” uccideva Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano e Fabiana De Angelis.

Una quarta donna, Elisabetta Silenzi, morì qualche giorno dopo.

