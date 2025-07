Uccise per le cuffiette Condannato a 27 anni 

Milano. È stato condannato a 27 anni di carcere Daniele Rezza, il ventenne che l'11 ottobre a Rozzano ha accoltellato a morte Manuel Mastrapasqua, 31 anni, per un paio di cuffie wireless da 14 euro. La Corte di Assise presieduta da Antonella Bertoja ha deciso dopo tre ore di camera di consiglio. «Ventisette anni e li deve fare tutti in carcere - ha commentato Angela Brescia, madre della vittima - So che non sarà così, so che non saranno ventisette anni. Vedremo più avanti. Adesso va bene». Il Pm, proponendo l’esclusione di tutte le aggravanti e il riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva chiesto vent’anni, evidenziando «il contesto sociale e familiare» dell’imputato, «trascurato e caratterizzato da violenza cronica». La Corte ha inoltre riconosciuto provvisionali tra i 70mila e i 150mila euro ai familiari di Manuel, tutti presenti in aula. La legale di parte civile, Roberta Minotti, ha fatto ascoltare ai giudici l’audio che subito dopo l’aggressione la vittima aveva registrato per inviarlo via WhatsApp alla fidanzata: «Questo è Manuel che sta morendo. Era un bravo ragazzo. Educato. È nato prematuro, ha lottato per vivere e ce l’ha fatta. Fino a quando non ha incontrato Daniele Rezza sulla sua strada. Vent'anni non sono giustizia».

