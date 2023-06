Uccise moglie e figlia sedicenne, chiesto l’ergastolo per il designer 

Varese . Ha ucciso a martellate la moglie Stefania Pivetta e la figlia Giulia, sedicenne, e ha ferito gravemente il figlio maggiore, Nicolò, oggi 24enne. Per la strage di Samarate del maggio 2022, la Procura di Busto Arsizio ha chiesto la condanna all’ergastolo per Alessandro Maja, il designer d'interni che ha confessato i delitti. La richiesta della condanna a vita è stata pronunciata ieri in aula dal pm Martina Melita, nell’udienza in Corte d'Assise dove è in corso il processo. La sentenza è prevista per il prossimo 21 luglio. «Spero che abbia la pena che merita, ho pensato a mia madre e mia sorella», ha detto Nicolò Maja, sopravvissuto dopo una serie di interventi chirurgici e oggi in carrozzina.

