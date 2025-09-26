VaiOnline
Avezzano.
27 settembre 2025 alle 00:25

Uccise l’orsa, rinviato a giudizio 

AVEZZANO. l giudice predibattimentale ha rinviato a giudizio Andrea Leombruni, l’uomo che la notte del 31 agosto 2023, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, sparò alcune fucilate all’orsa Amarena, uno dei simboli del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. L’orsa, i cui due cuccioli sparirono, morì poco dopo davanti a casa di Leombruni. L’udienza del processo per uccisione di animale con l’aggravante della crudeltà sarà il 19 gennaio 2026.

l’Ente Nazionale Protezione Animali, una delle 48 parti civili, ha accolto «con soddisfazione» la notizia del rinvio a giudizio di Leombruni e chiede «che la giustizia sia inflessibile» perché la morte dell’orsa non sia vana e diventi un monito contro ogni forma di violenza sugli animali. In aula ci sarà anche il Wwf, che definisce l’uccisione dell’orsa «una ferita profonda per la conservazione della specie, che oggi conta appena 50-60 individui in tutto l’Appennino».

