Uccise lo zio, sconterà 12 anni 

Nessuna premeditazione, ma un delitto esploso in tutta la sua tragicità dopo quella che era una grave minaccia fatta dalla vittima, resa concreta, attuale e imminente dal possesso di una pistola che Nico gli avrebbe mostrato pronunciando quelle parole: «Ti faccio fare la fine di tuo padre». Seguendo probabilmente questo ragionamento impostato dal pm Ireno Satta, il gup del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, ha condannato a 12 anni Antonello Piras, il 21 enne reo confesso dell’omicidio dello zio Nico, ucciso nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 ottobre 2023 alla fine dei festeggiamenti per Cortes apertas. Si tratta di una pena non certo esemplare, arrivata dopo due ore di camera di consiglio, che tiene conto delle attenuanti generiche concesse all’assassino e della giovane età.

Famiglia distrutta

Quello che rimane dopo la cronaca è la condanna ad un giovanissimo sino a ieri incensurato e due vite spezzate, quella di Nico Piras ammazzato con un colpo di fucile, e quella di Angelo Maria, fratello di Nico e padre di Antonello, ucciso a fucilate nel 2015, delitto quest’ultimo secondo gli inquirenti maturato per questioni di eredità e che vedeva a processo davanti al Corte d’appello di Cagliari Nico e l’ex moglie Alice Flore.

Le richieste

Antonello Piras, difeso da Francesco Mossa e Giovanni Angelo Colli, ieri era in aula. Nei banchi, la nonna, madre della vittima, e il figlio parte civile con gli avvocati Francesco Lai e Chiara Madia. Antonello, irreperibile dopo il delitto, pochi giorni dopo aveva confessato raccontando di essere stato minacciato dallo zio armato di pistola: «Ti faccio fare la fine di tuo padre». Arma mai ritrovata, ha sottolineato Francesco Lai, mentre la Madia aveva chiesto la contestazione della premeditazione. Ma per il pm che ha chiesto la pena a 12 anni non si è trattato di un omicidio premeditato, ma al massimo preordinato. Per le difese con Francesco Mossa è ininfluente l’assenza della pistola sul corpo di Nico: nel luogo del delitto sono stati ritrovati ben 60 bossoli di ogni calibro e arma, addirittura di Kalashnikov (esplosi per la festa), ma non sono state trovate armi. Colli ha ribadito che Nico è stato colpito da un solo colpo di fucile, e il nipote se avesse pianificato il delitto lo avrebbe fatto con un agguato in una stradina buia mentre Nico tornava a casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA