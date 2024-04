Uccise lo zio Nico: giudizio immediato 

Arriva il giudizio immediato per Antonello Piras, 21 anni di Lula, reo confesso del delitto dello zio Nico, avvenuto la notte di domenica primo ottobre dell’anno scorso, al termine della manifestazione Autunno in Barbagia. L’imputato comparirà davanti alla Corte d’Assise di Nuoro, il prossimo 16 settembre. Al giovane il pm Ireno Satta non contesta le aggravanti.

Il delitto delle Cortes aveva sconvolto Lula in una giornata che doveva essere di festa. Quella sera del primo ottobre scorso, il giovane, che si era consegnato ai carabinieri di Bitti dopo quattro giorni di fuga, aveva confessato che era stato oggetto da parte di Nico Piras di continue minacce.

Il ventunenne, dopo essersi reso irreperibile, accompagnato dalla mamma e dai suoi legali, Giovanni Angelo Colli e Francesco Mossa, si era presentato spontaneamente ai militari e aveva raccontato che mentre beveva al chiosco Nico Piras lo aveva provocato e dileggiato. Lui si sarebbe allontanato per andare in un altro chiosco, ma Nico lo avrebbe seguito mostrandogli una pistola e dicendogli che gli avrebbe fatto fare la fine del padre. Antonello è il figlio di Angelo Maria Piras, ucciso nel gennaio 2015, per il quale era in corso il processo a Cagliari nei confronti dello stesso Nico Piras e della sua ex moglie, Alice Flore.

Il giovane ha confessato l’omicidio, dicendo di essere stato provocato dallo zio. Furono quelle parole a far perdere la testa al ragazzo che, armatosi di un fucile (mai ritrovato), aveva aperto il fuoco. Nico Piras era morto due giorni dopo in ospedale a Nuoro.

