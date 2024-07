Uccise lo zio nel forno, ergastolo definitivo: ma lui non si trova 

BRESCIA. Una vicenda aperta e chiusa con una scomparsa. Prima la vittima, Mario Bozzoli, imprenditore svanito nel nulla l'8 ottobre 2015 nella sua fonderia di Marcheno, e ora il nipote Giacomo, sparito dopo la conferma definitiva della condanna all'ergastolo. Senza dimenticare Giuseppe Ghirardini, l'operaio addetto al forno dove per i giudici Mario Bozzoli è stato ucciso, scomparso il 14 ottobre 2015 - quando dovevano sentirlo i carabinieri - e ritrovato senza vita a cento chilometri da casa. Suicidatosi con un'esca al cianuro nello stomaco, hanno stabilito gli inquirenti.

Dopo il verdetto della Cassazione i carabinieri si sono presentati a casa di Giacomo Bozzoli, a Soiano del Garda, ma non hanno trovato nessuno. Né lui, né la moglie e il figlioletto. Scappato? O solo in attesa di costituirsi in un carcere “comodo”, magari a Verziano, anziché il sovraffollato Canton Mombello? Per ora tutto tace. Gli inquirenti si sono dati 48 ore di tempo - che scadranno stasera - prima di «scatenare l'inferno per fargli terra bruciata attorno», spiegano fonti investigative.

Le ricerche sono però già iniziate. I telefoni riconducibili a Giacomo Bozzoli risulterebbero staccati. Al momento il suo nome è stato inserito nel database delle forze dell'ordine a livello nazionale affinché possa essere fermato qualora fosse in alberghi, aeroporti, porti e zone turistiche. I suoi legali si trincerano dietro a un «no comment» mentre il padre Adelio, lunedì presente in Cassazione a Roma e che aveva spiegato che il figlio stava aspettando l'esito del processo a casa, non risponde più al telefono. Stando ad alcuni vicini però Bozzoli mancherebbe da casa sua da almeno una decina di giorni e il giardino della villa si presenta con l'erba alta. Non mancano le polemiche per la mancata vigilanza. In questi anni Bozzoli - che il 19 luglio compie 39 anni - è sempre rimasto in libertà, partecipando ai processi di primo e secondo grado: per i pm non c’era pericolo di fuga.

