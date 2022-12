Uccise lo zio, condannato a 15 anni 

Le indagini si concentrarono subito su Giancarlo Fonsatti, nella casa c'erano soltanto le sue impronte, poi era stato proprio lui a crollare davanti agli inquirenti e ad ammettere di aver ucciso lo zio. La confessione era arrivata dopo la messinscena della finta rapina: in realtà non ci fu alcuna aggressione da parte di persone straniere come il 56enne ammise dando poi l’indicazione precisa del luogo in cui aveva gettato l’arma (il coltello era stato ritrovato nello stagno di Santa Giusta).

Il processo, con rito abbreviato, si è aperto con le dichiarazioni del 56enne che anche ieri davanti alla giudice Federica Fulgheri, pur chiedendo perdono, non è riuscito a dare una spiegazione a quanto accaduto il 18 agosto di un anno fa. Quando era arrivato a casa dello zio Paolo, 73 anni, per chiedergli, presumibilmente, del denaro in prestito; poi l’accesa discussione finita in tragedia: Giancarlo Fonsatti impugnò un grosso coltello da cucina e si scagliò contro lo zio, ucciso con sette coltellate. Come ha ricordato anche la pm Silvia Mascia poco dopo era stato lo stesso Fonsatti a dare l’allarme nel bar poco distante dall’abitazione. Parlò di una rapina da parte di due malviventi con accento straniero e a volto coperto che avrebbero cercato di rubare del denaro, ci sarebbe stata una colluttazione degenerata con la violentissima aggressione allo zio. Poi i due sarebbero fuggiti senza lasciare alcuna traccia.

Maglione verde, sguardo basso poi chiede scusa. «Da quel giorno vivo nel tormento». Giancarlo Fonsatti (noto Renato) si dice pentito per quella furia omicida culminata con sette coltellate che non lasciarono scampo allo zio Paolo. Poi arriva il verdetto del Tribunale: 15 anni e 10 mesi per l’omicidio dell’ex sottufficiale dell’Esercito, ucciso nell’agosto di un anno fa nella sua casa alla periferia di Arborea.

In Aula

L’ammissione

Le indagini si concentrarono subito su Giancarlo Fonsatti, nella casa c'erano soltanto le sue impronte, poi era stato proprio lui a crollare davanti agli inquirenti e ad ammettere di aver ucciso lo zio. La confessione era arrivata dopo la messinscena della finta rapina: in realtà non ci fu alcuna aggressione da parte di persone straniere come il 56enne ammise dando poi l’indicazione precisa del luogo in cui aveva gettato l’arma (il coltello era stato ritrovato nello stagno di Santa Giusta).

Il processo

La pm Mascia ha chiesto la condanna a 15 anni e sei mesi, a Fonsatti è stato contestato l'omicidio con le attenuanti generiche. Non è stata contestata la premeditazione e, non essendo emerso il movente, non sono stati contestati nemmeno i futili motivi. Inoltre si è tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo del 56enne che confessò il delitto. Il difensore, l’avvocato Carlo Figus ha sollecitato il minimo della pena. Poi nella tarda mattinata di ieri è arrivata la condanna complessiva a 15 anni e 10 mesi per omicidio (6 mesi la pena per il porto di coltello).

