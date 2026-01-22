Uccise l’amico, chiesti 17 anni di carcere 

La condanna a 17 anni e quattro mesi di reclusione è stata chiesta per Fabio Concas, il 25enne di Decimomannu reo confesso dell’omicidio di Alessandro Cambuca, 27 anni di Villaspeciosa, ucciso a coltellate all’alba del 29 settembre 2024. Al termine di una breve requisitoria, il pubblico ministero Marco Cocco ha sollecitato una pena ridotta di un terzo per via del rito abbreviato scelto dall’imputato, ma senza riconoscergli le attenuanti generiche. Terminate le arringhe dei legali di parte civile e della difesa, la giudice del Tribunale di Cagliari, Giulia Tronci, ha rinviato a febbraio per repliche e sentenza.

Capace di intendere

La discussione del processo con il rito abbreviato segue la perizia disposta dalla giudice, per la quale l’imputato è capace di intendere e di volere. Lo psichiatra Diego Primavera ha ritenuto, dunque, che Concas fosse in sé quando, la mattina del 29 settembre di due anni, fa ha colpito l’amico con sei coltellate. Di diverso avviso è l’avvocato difensore, Franco Villa, che con il suo consulente Antonello Canu aveva ritenuto il 25enne seminfermo di mente nel momento del delitto. L’esperto nominato dal Tribunale non ha però condiviso le conclusioni dello specialista della difesa.

Nessun movente

I due giovani, prima dell’aggressione mortale, avrebbero partecipato a una festa. Subito dopo l’omicidio, l’indagato aveva fatto delle parziali ammissioni. «Sono sicuro di averci litigato e di averlo accoltellato, ma non ricordo nulla di quella sera», aveva raccontato pochi giorni dopo, nell’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip Giorgio Altieri, «Avevo paura e sono scappato. Ricordo solo dei flash». Non una vera e propria confessione, insomma, tanto che il movente del delitto è rimasto un mistero così come moltissimi contorni della vicenda, tutt’ora ancora poco chiari. A oggi, infatti, nessuno sa realmente cosa sia accaduto nell’abitazione e quale sia stata l’origine dell’aggressione sfociata in omicidio.

La discussione

Dopo il pubblico ministero hanno discusso anche gli avvocati dei familiari della vittima, che aveva due figli di 7 e 5 anni. A rappresentare i parenti nell’abbreviato sono i legali Carlo Demurtas, Edoardo Delrio e Laura Pirarba. Lunga e appassionata è stata anche l’arringa di Franco Villa, l’avvocato difensore: ha ribadito che il suo assistito meritasse anche le attenuanti legate alla confessione e per la seminfermità, riscontrata dal suo consulente. Il processo proseguirà il 24 febbraio con le repliche e la giudice si ritirerà in camera di consiglio per la sentenza.

