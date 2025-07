Uccise la moglie: condannato a 21 anni 

Ventuno anni di reclusione per l’uccisione della moglie. Questa la condanna inflitta dalla Corte d’assise a Luciano Hellies, 78 anni, accusato del femminicidio della 59enne Ignazia Tumatis, ammazzata lo scorso anno con 10 coltellate nella loro abitazione di via Podgora. I giudici hanno ritenuto l’aggravante del vincolo coniugale equivalente alle attenuanti generiche, accogliendo così la richiesta di condanna del pubblico ministero Diana Lecca.

Il processo

Si è chiuso dopo una breve camera di consiglio il processo nei confronti dell’anziano arrestato nel giugno dello scorso anno con l’accusa di omicidio aggravato.

Nonostante avesse confessato e fornito tutti gli elementi agli investigatori per ricostruire l’accaduto, il 78enne non aveva potuto accedere al rito abbreviato a causa dell’aggravante che ha obbligato la giudice per le udienze preliminari, Elisabetta Patrito, a decretare il rinvio a giudizio in Assise. La norma, infatti, non consente riti alternativi per i reati punibili con la pena massima dell’ergastolo.

La vicenda

La 59enne era stata uccisa con 10 coltellate nella tarda sera del 20 giugno 2024, al termine di un brutto litigio. Dopo il delitto, l’anziano aveva telefonato alle 4 figlie cella coppia (che non vivevano con i genitori), raccontando l’accaduto. Due di loro erano corse in via Podgora, nel quartiere di San Michele, e avevano trovato la madre esanime. Da qui la chiamata sia al 118 che alla Polizia che era intervenuta con alcune pattuglie.

I soccorritori avevano cercato di rianimare la donna, ma per lei non c’era stato nulla da fare. Stando alla ricostruzione effettuata dagli investigatori, il litigio e la successiva aggressione erano scattati a causa del fatto che Ignazia Tumatis sarebbe rientrata a casa tardi.

Arresto e processo

Luciano Hellies, trovato in stato confusionale, era stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di omicidio volontario su ordine della pm Lecca. Il giudice, vista l’età avanzata, aveva poi disposto la custodia cautelare. Stando ad una prima e sommaria ricostruzione i rapporti tra i due coniugi, sposati da tanto, erano col tempo diventati tesi e, da circa due anni prima della tragedia, marito e moglie vivevano da separati in casa.

Il dibattimento si è chiuso in pochissime udienze. L’accusa ha chiesto la condanna dell’imputato – difeso dall’avvocato Roberto – che ha chiesto l’applicazione delle attenuanti che, alla fine, sono state concesse in forma equivalente.

Dopo l’arresto e i domiciliari, l’anziano era poi stato trasferito in carcere a Uta, dove per fortuna ha comunque tenuto il contatto con le figlie. Entro novanta giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza, poi la difesa potrà presentare ricorso in appello. Dovrà essere poi valutata anche la compatibilità dell’imputato alla detenzione in carcere, vista l’età avanzata.

Il movente

Stando alla ricostruzione della Procura, l’omicidio sarebbe maturato a causa del fatto che l’uomo, ormai in là con gli anni, non avrebbe accettato che la moglie, molto più giovane, avesse iniziato a uscire, fare attività sportive e che, di fatto, vivessero da separati in casa. Proprio dopo essere rincasata, infatti, era scoppiato l’ennesimo litigio sfociato nell’aggressione a coltellate. Ieri la condanna a 21 anni.

