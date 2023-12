Uccise la moglie, condannato a 21 anni 

Lascia trasparire poche emozioni. Quando il presidente della Corte d’Assise di Cagliari pronuncia la sentenza di condanna a 21 anni per l’omicidio volontario della moglie, sul volto di Giorgio Meneghel traspare quasi un certo stupore. Era convinto di meritare il massimo della pena e nessun perdono per l’atrocità compiuta verso Daniela Cadeddu, uccisa a martellate mentre ancora dormiva. I giudici però hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti rispetto all’aggravante del legame coniugale, non è stato riconosciuto alcun vizio di mente e alla fine è arrivato il verdetto: una pena di 21 anni, più tre anni di libertà vigilata e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In Aula

La sentenza è arrivata nella tarda mattinata di ieri dopo un dibattimento in cui sono emersi tutti quegli elementi che hanno portato l’accusa a sollecitare una condanna a 24 anni. Come emerso prima dalle indagini e poi durante il dibattimento era stato proprio l’agricoltore, all’alba del 5 febbraio 2022, a chiamare i carabinieri confessando di aver ucciso la moglie (51enne originaria di Cabras): mentre dormiva nella stanza da letto nella casa di via Roma, l'aveva colpita tre volte alla testa con un martello. Meneghel ha sempre ammesso le proprie responsabilità e anche davanti ai giudici ha ripetuto di «aver commesso il gesto più atroce che possa esserci. Proprio io che ho sempre aiutato e difeso Daniela, ho fatto un gesto tremendo – aveva detto in Aula - Non chiedo perdono, non mi perdonerò mai nemmeno io». Un movente chiaro non è mai emerso ma anche la pm Sara Ghiani, ricostruendo la vicenda durante la requisitoria, aveva evidenziato il contesto di sofferenza (sia fisica sia psicologica) che stava vivendo Meneghel e in cui è maturata la tragedia, oltre che il suo pentimento e l’atteggiamento da subito collaborativo. Aspetti rimarcati sempre dalla difesa che aveva insitito anche sul riconoscimento (almeno parziale) del vizio di mente.

Le reazioni

E ieri quando il presidente della Corte Giovanni Massidda (a latere Stefania Selis) ha letto il verdetto, Meneghel non si è scomposto. È rimasto in silenzio, fra lo stupore e la rassegnazione «per la pena che dovrà scontare – ha osservato la sua avvocata di fiducia Francesca Accardi – è sempre stato consapevole della gravità del suo gesto». Adesso si attendono le motivazioni (fra 90 giorni) mentre è già stato stabilito il risarcimento per le parti civili, assistite dall'avvocato Vito Zotti: per la mamma 40mila euro, 20mila euro a testa per un fratello e una sorella. E i familiari di Daniela Cadeddu scelgono la via del silenzio. Nessun commento al momento, solo tanto dolore per una ferita che non si rimarginerà mai. «Aspettiamo le motivazioni ma mi sembra un verdetto equilibrato anche rispetto alle richieste dell’accusa» ha detto il legale.

