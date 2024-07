Uccise la moglie a martellate, pena ridotta 

Norme giuridiche e scelte processuali alla fine valgono uno sconto di pena a Giorgio Meneghel, l’agricoltore di Zeddiani che due anni fa uccise la moglie Daniela Cadeddu. I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Cagliari ieri hanno condannato il 55enne a 19 anni mentre in primo grado la sentenza parlava di 21 anni più tre di libertà vigilata.

La svolta

Dopo la sentenza di primo grado dello scorso dicembre, la difesa con l’avvocata Francesca Accardi aveva subito presentato ricorso in Appello. Ieri l’udienza lampo a Cagliari: poche battute solo per ratificare il concordato tra la procura generale e la difesa con una riduzione sulla pena complessiva perché la Corte d’Assise d’Appello di Cagliari ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti rispetto all’aggravante che era stata contestata (il legame coniugale). La sentenza diventerà definitiva fra qualche settimana; sono stati confermati anche i risarcimenti di 40mila euro alla mamma e di 20mila euro rispettivamente a un fratello e una sorella della vittima, assistiti dall’avvocato Vito Zotti.

La storia

Il femminicidio era avvenuto all’alba del 5 febbraio di due anni; Daniela Cadeddu dormiva nella sua stanza nella casa di via Roma, nel centro di Zeddiani, quando era stata colpita con tre martellate alla testa dal marito. Poco dopo era stato lo stesso Meneghel a chiamare i carabinieri confessando di aver ucciso la moglie (51enne originaria di Cabras). L’agricoltore ha sempre ammesso le proprie responsabilità, anche davanti agli inquirenti e ai giudici ha ripetuto di «aver commesso il gesto più atroce che possa esserci. Proprio io che ho sempre aiutato e difeso Daniela, ho fatto un gesto tremendo – aveva detto in Aula - Non chiedo perdono, non mi perdonerò mai nemmeno io». Un movente chiaro non è mai emerso, l’uomo ha sempre ripetuto di temere per le sue condizioni fisiche, aveva paura di non poter più lavorare e sostenere la moglie. Anche la pm Sara Ghiani, nel processo di primo grado, aveva evidenziato il contesto di sofferenza (sia fisica sia psicologica) che stava vivendo Meneghel e la condizione in cui è maturata la tragedia, oltre che il suo pentimento e l’atteggiamento da subito collaborativo. Aspetti rimarcati sempre anche dalla difesa che aveva insistito sul riconoscimento (almeno parziale) del vizio di mente che però non è mai stato riconosciuto.

