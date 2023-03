Uccise la moglie a martellate, a processo  

La tragedia era avvenuta il 5 febbraio di un anno fa. La donna dormiva nel suo letto, nella casa di via Roma dove da tempo i due vivevano separati, quando era stata raggiunta da Giorgio Meneghel che l’aveva colpita tre volte alla testa con un martello. Poi era stato lui a chiamare i carabinieri raccontando di aver ucciso la moglie. Nei vari interrogatori sia con i militari che davanti ai magistrati ha sempre ammesso le proprie responsabilità, non ha mai cercato giustificazioni, consapevole dell’atrocità commessa che per lui, però, rappresentava «l’unica via d’uscita».

Nessuna sorpresa, ieri mattina la gup Federica Fulgheri, così come richiesto dalla pm Sara Ghiani, ha rinviato a giudizio l’agricoltore 54enne che da subito aveva confessato il delitto. L’uomo, attualmente detenuto nel carcere di Bancali, è difeso dall’avvocata Francesca Accardi. La mamma, un fratello e una sorella di Daniela Cadeddu, originaria di Cabras, aspettano che si faccia giustizia per la figlia e intanto si sono costituiti parte civile con il legale Vito Zotti.

Tuta nera, capelli lunghi e pizzetto. Giorgio Meneghel, l’agricoltore che un anno fa uccise a martellate la moglie Daniela Cadeddu, è in Aula e attende di conoscere gli sviluppi giudiziari. Pochi minuti e la giudice delle udienze preliminari comunica che il prossimo 24 maggio in Corte d’Assise a Cagliari si aprirà il processo per omicidio aggravato.

Tuta nera, capelli lunghi e pizzetto. Giorgio Meneghel, l’agricoltore che un anno fa uccise a martellate la moglie Daniela Cadeddu, è in Aula e attende di conoscere gli sviluppi giudiziari. Pochi minuti e la giudice delle udienze preliminari comunica che il prossimo 24 maggio in Corte d’Assise a Cagliari si aprirà il processo per omicidio aggravato.

L’udienza

Nessuna sorpresa, ieri mattina la gup Federica Fulgheri, così come richiesto dalla pm Sara Ghiani, ha rinviato a giudizio l’agricoltore 54enne che da subito aveva confessato il delitto. L’uomo, attualmente detenuto nel carcere di Bancali, è difeso dall’avvocata Francesca Accardi. La mamma, un fratello e una sorella di Daniela Cadeddu, originaria di Cabras, aspettano che si faccia giustizia per la figlia e intanto si sono costituiti parte civile con il legale Vito Zotti.

Le indagini

La tragedia era avvenuta il 5 febbraio di un anno fa. La donna dormiva nel suo letto, nella casa di via Roma dove da tempo i due vivevano separati, quando era stata raggiunta da Giorgio Meneghel che l’aveva colpita tre volte alla testa con un martello. Poi era stato lui a chiamare i carabinieri raccontando di aver ucciso la moglie. Nei vari interrogatori sia con i militari che davanti ai magistrati ha sempre ammesso le proprie responsabilità, non ha mai cercato giustificazioni, consapevole dell’atrocità commessa che per lui, però, rappresentava «l’unica via d’uscita».

La ricostruzione

Meneghel davanti agli inquirenti aveva ricostruito quella nottata difficile, proprio il giorno del cinquantunesimo compleanno della moglie. Poi l’alba di sangue, senza un movente preciso e chiaro. Meneghel ha sempre parlato di un momento difficile fra problemi economici e di salute (suoi e della moglie) con la paura di non poter più lavorare e riuscire a campare. Una situazione che gli era sembrata senza via d’uscita, l’unica soluzione gli è sembrata quella estrema che poi ha finito per spezzare la vita di Daniela distruggendo però anche la sua vita e quella delle rispettive famiglie. La perizia psichiatrica, durante l’incidente probatorio, ha riconosciuto Meneghel come capace di intendere e di volere: era lucido e freddo, avrebbe agito con consapevolezza mentre colpiva la moglie, nessuna infermità mentale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata