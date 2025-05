Uccise la moglie, 71enne torna in carcere 

Accusato dell’omicidio della moglie Angelica Salis, ha atteso ai domiciliari, a Mandas, la sentenza definitiva arrivata nei giorni scorsi. E così ieri Paolo Randaccio, pensionato 71enne, è tornato in carcere per scontare la pena residua: otto anni, tre mesi e sette giorni di reclusione.

Complessivamente i giudici gli avevano inflitto 12 anni in primo grado, poi scesi a 10 in appello per effetto dell’accordo tra difesa e procura generale. Una condanna insolitamente bassa per un femminicidio, frutto però di un articolato percorso giudiziario che aveva anche portato prima alla sospensione del processo e poi a una importante pronuncia della Corte Costituzionale.

Il fatto

Il delitto si era consumato il 9 settembre del 2021, nella casa di Quartucciu dove la coppia viveva da anni. Randaccio aveva ucciso a coltellate la moglie 60enne al culmine dell’ennesimo litigio. L’uomo aveva immediatamente chiamato i carabinieri e aveva confessato subito, consegnandosi senza opporre alcuna resistenza. Un terribile caso di femminicidio dunque, a prima vista del tutto simile ai tanti (troppi) che purtroppo continuano a riempire quasi giornalmente le cronache italiane. Quella volta però la ricostruzione degli inquirenti fu in parte differente. Già in fase di indagine la Procura di Cagliari si era infatti convinta del fatto che il marito avesse agito in un momento di esasperazione a causa dei comportamenti aggressivi della vittima, che era affetta da patologie psichiatriche.

Il processo

Accusato di omicidio volontario aggravato, codice alla mano Randaccio non avrebbe però potuto vedersi riconosciute le attenuanti generiche e dunque rischiava una pena minima di 21 anni di carcere. La svolta del processo quando i suoi legali, Andrea Nanni e Luca Pennisi, d’accordo con lo stesso pubblico ministero Giua Marassi, avevano chiesto alla Corte d’Assise di Cagliari di sospendere le udienze e inviare gli atti alla Consulta che aveva poi sancito l’incostituzionalità del divieto di applicare le attenuanti in casi simili. Una decisione che aveva spianato così la strada alla condanna a “soli” 12 anni. «Non si tratta di un orco che ammazza la donna dopo una vita di vessazioni», aveva spiegato il pm Giua Marassi durante la requisitoria: «È colpevole sì, ma deve poter godere delle attenuanti in quanto incensurato, lavoratore e reo confesso». Nessuno dei figli della coppia si era costituito parte civile.

