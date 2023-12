Uccise la moglie: 12 anni grazie alle attenuanti 

Rischiava l’ergastolo o, come minimo, una pena a 21 anni di carcere, ma dovrà scontare 12 anni di reclusione perché la Corte d’assise gli ha riconosciuto le attenuanti generiche e la provocazione prevalenti alle aggravanti. Prima ancora era stato il pubblico ministero Nicola Giua Marassi a ritenere che quella fosse la pena corretta nei confronti di Paolo Randaccio, pensionato di 70 anni, reo confesso dell’omicidio della moglie Angelica Salis, 60 anni, uccisa nella loro abitazione nel settembre di due anni fa.

L’imputazione

Già in fase di indagine il sostituto procuratore Giua Marassi aveva accertato che Randaccio avrebbe avrebbe agito in un momento di esasperazione, provocato dai continui comportamenti aggressivi della vittima, alcolista e affetta da gravi patologie psichiatriche. Una situazione che era diventata esplosiva e che, alla fine, era sfociata nel delitto avvenuto al termine di una violenta discussione. Per lui era scattata l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla morte del coniuge che, secondo la norma, non avrebbe permesso ai giudici della Corte d’assise di applicare in sentenza le attenuanti generiche equivalenti con le aggravanti, figuriamoci ritenerle prevalenti così da far scendere la pena. Insomma, codice alla mano, per il pensionato si sarebbe dovuta applicare la stessa pena dei più efferati casi di omicidio, dunque l’ergastolo o non meno di ventuno anni di reclusione.

La Corte Costituzionale

A sollevare la questione davanti all’Assise sono stati i legali dell’imputato, Andrea Nanni e Luca Pennisi, assieme allo stesso pubblico ministero Giua Marassi. È poi la Corte presieduta dal giudice Giovanni Massidda (a latere c’era la collega Stefania Selis) ad inviare gli atti alla Consulta per chiedere una pronuncia. Concludendo la sua requisitoria, il pm aveva sottolineato la particolarità del femminicidio di Quartucciu, il profilo del marito omicida («Un buon padre di famiglia che voleva tutelare la moglie», affetta da una grave malattia psichiatrica), il fatto che l'uomo abbia ammesso subito le sue responsabilità, chiamando quasi in diretta i carabinieri e mostrando, una volta rinviato a giudizio, «un ottimo comportamento processuale». «Non si tratta di un orco che ammazza la donna dopo una vita di vessazioni», aveva ribadito il pm spiegando: «È colpevole sì, ma deve poter godere delle attenuanti in quanto incensurato, lavoratore e reo confesso». Alla fine la Consulta ha ritenuto incostituzionale il divieto all’applicazione delle attenuanti, spianando la strada alla richiesta dell’accusa a 12 anni di reclusione. Nessuno dei figli della coppia si è costituito parte civile e, anzi, sono stati tutti molto vicini al padre in questi anni.

La difesa

«Il problema del femminicidio esiste», commentano i difensori, riferendosi alla battaglia sfociata davanti alla Corte costituzionale per il riconoscimento delle attenuanti. «Ma le donne e, più in generale, le vittime dei reati si proteggono soprattutto svolgendo azioni preventive, e non reprimendo in maniera indiscriminata e plateale i colpevoli ed innalzando le pene senza criterio. Se lo Stato, quando esercita la pretesa punitiva, si traveste da privato ed adopera la legge del taglione, apparirà come uno Stato forte, ma sarà uno Stato vendicativo: sarà uno Stato che avrà fallito il suo obiettivo primario che è quello di mantenere la pace fra i consociati». Oltre ai 12 anni di reclusione, Randaccio dovrà restare altri tre anni in libertà vigilata. I difensori si riservano di appellare la sentenza per ottenere una pena inferiore (potrebbe scendere sino a 9 anni e 4 mesi), all’esito della lettura delle motivazioni che saranno depositate entro novanta giorni.

