«Uccise la mamma, 21 anni» 

Dopo un litigio per un carico di legna da sistemare nella legnaia a cui non aveva adempiuto e che la madre gli rimproverava, prese un accetta dalla cantina, raggiunse la donna che era sdraiata nel letto e la colpì con la parte posteriore dell'arma due volte alla nuca. Poi desistette, non sferrò il terzo colpo e chiamò i soccorsi. La donna, finita in coma, morì due mesi dopo in seguito a quelle lesioni. Un delitto di cui, davanti alla Corte d'Assise di Nuoro presieduta da Elena Meloni, a latere Luisa Rosetti, è imputato il figlio della vittima, Salvatore Franceschi, 59 enne di Oliena, reo confesso dell’omicidio della mamma Luigina Fois, 88 enne e per cui il pm Riccardo Belfiori, ha sollecitato una condanna a 21 anni.

Gli atti

Nel fascicolo sono subito entrate le testimonianze e le perizie raccolte dagli investigatori della Squadra mobile di Nuoro in fase di indagine. A Franceschi è stata contestata l'aggravante del delitto commesso contro un’ascendente, che prevedrebbe la pena dell'ergastolo.

L’indagine

In principio sembrava un incidente domestico. Ma le ferite alla nuca riportate dalla donna non erano dovute alla caduta come aveva raccontato il figlio in un primo momento, ma a un’aggressione (furono i medici a porre dubbi) con due colpi di accetta. Era il 7 novembre 2022, la donna finì in Rianimazione, poi per la riabilitazione in una Rsa di Padru, dove morì il 2 gennaio. Per l'accusa però non tutti i delitti sono uguali e in questo caso ha sostenuto il pm «Franceschi ha ucciso la madre e lo ha confessato, le attenuanti generiche devono essere giudicate equivalenti alle aggravanti contestate». Da qui la richiesta di 21 anni di pena. Sottolineando anche la condotta della sorella di Franceschi, Vittoria, a cui lui in ospedale dopo poco tempo, dopo aver tentato di far passare l’aggressione per un incidente domestico, confessò quel tentato omicidio, che poi si trasformò in delitto. Confessione che la donna rivelò agli investigatori, che l'avevano comunque captata con una intercettazione. Sorella del matricida definita pubblicamente dal pm Belfiori «una persona di un’onestà, senso civico e umanità esemplare: La sua presenza oggi per stare vicino al fratello lo dimostra».

«Non voleva uccidere»

Il difensore di Franceschi, l’avvocato Pasqualino Moi, ha chiesto la riqualificazione del reato da omicidio volontario a preterintenzionale «non voleva uccidere - ha argomentato - lo dimostra la sua confessione dove ha spiegato che si è accorto di cosa stava facendo fermando la sua azione. “Ma cosa sto facendo”, aveva detto prima di bloccare il terzo colpo. Lo dimostra anche la sua condotta: ha chiamato il 118 e confessato il delitto». Per la difesa in caso di conferma dell’omicidio volontario la richiesta che le attenuanti generiche siano riconosciute prevalenti sulle aggravanti contestate e erogato una pena contenuta nel minimo previsto.

