Uccise la madre, udienza lampo 

Nessuna lunga istruttoria dibattimentale con periti, investigatori e testimoni a sfilare davanti alla Corte d’assise di Nuoro per il processo contro Salvatore Franceschi, 59 enne di Oliena, reo confesso dell’omicidio della mamma Luigina Fois, 88 enne. Ieri, davanti alla Corte d’assise presieduta da Elena Meloni, si è aperto il processo contro il muratore, ma si è trattato di un’udienza lampo con la richiesta di acquisizione degli atti di indagine al fascicolo processuale formulata dal pm Riccardo Belfiori. Richiesta a cui si è associato il difensore di Franceschi, l’avvocato Pasqualino Moi, e la successiva fissazione al 25 marzo prossimo della discussione.

Nel fascicolo del processo sono subito entrate le testimonianze e le perizie già raccolte dagli investigatori della Squadra mobile di Nuoro in fase di indagine. Di fatto quello che succede nel giudizio abbreviato, quando l’imputato però nella scelta del rito alternativo usufruisce dello sconto di un terzo della pena, opportunità non più ammessa dalla nuova riforma in sede di udienza preliminare per via della contestazione dell’aggravante come in questo caso del delitto commesso contro un’ascendente. L’indagine partì come un incidente domestico. Ma le ferite riportate alla nuca dalla mamma non erano dovute alla caduta dalle scale come aveva raccontato l’uomo in un primo momento, ma a un’aggressione con tre colpi di accetta. Era il 7 novembre 2022, la donna finì in Rianimazione per un lungo periodo, poi per la riabilitazione in una Rsa di Padru, dove morì il 2 gennaio a causa di quell’aggressione.

