Uccise la madre: assolto perché non era in sé 

«Non punibile per vizio totale di mente». Così il presidente della Corte d’assise di Cagliari, Giovanni Massidda, ha fatto cadere l'accusa di omicidio nei confronti di Andrea Tidu, 27 anni, che il 16 giugno dello scorso anno aveva ucciso con una coltellata la madre, Maria Dolores Cannas, di 57 anni, nella loro casa di via Monte Genis a Sinnai. I giudici hanno anche disposto la sorveglianza speciale per dieci anni.

La sentenza

L’aula dell’Assise, al piano terra del Palazzo di giustizia, era piena di parenti. Nonostante il gravissimo episodio e il dolore per la tragedia subita, la famiglia - assistita dall’avvocato Carlo Beato - ha deciso di non far comunque mancare l’affetto e il suo sostegno al giovane. Per questa ragione ha deciso di non costituirsi parte civile, comprendendo lo stato di malessere del giovane. E in aula c’era anche Andrea Tidu, difeso dall’avvocato Roberto Nati. Completati gli accertamenti dei periti, anche il pubblico ministero Enrico Lussu ha sollecitato l’assoluzione del 27enne.

La perizia psichiatrica

La perizia psichiatrica che era stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri aveva stabilito che l’imputato, fermato dopo l’omicidio della mamma, non sarebbe stato capace di intendere e di volere quando uccise la madre con una coltellata, ma sarebbe comunque stato capace di stare in giudizio. Per questa ragione, subito dopo l’accertamento medico della specialista Irene Mascia, il giovane era stato trasferito in un centro per sofferenti mentali.

Il processo

Al termine degli accertamenti psichiatrici la giudice Giulia Tronci aveva disposto il processo e Tidu era comparso davanti alla Corte presieduta dal giudice Massidda, affiancato dal collega Roberto Cau. Il 16 giugno 2024 era stata una singola coltellata alla schiena a uccidere Maria Dolores Cannas, trasformando in tragedia un tranquillo pomeriggio domenicale nell’abitazione di Sinnai. A dare l’allarme era stato il marito che, nel momento dell’aggressione, si trovava in un’altra stanza ma era corso quando aveva sentito il vociare dal piano di sotto. Inutile l’intervento dei medici del 118 che avevano cercato di rianimare la donna: era morta per l’emorragia provocata dalla perforazione del polmone. Il ragazzo era poi stato fermato dai carabinieri a circa 150 metri: immobile per strada, seduto su un marciapiedi, in evidente stato confusionale.

La sofferenza

E ieri mattina la Corte, dopo la breve discussioni dell’accusa e della difesa, ha ritenuto che fosse pronta per ritirarsi in camera di consiglio, uscendo con una sentenza di assoluzione. Il 27enne dovrà comunque restare in libertà vigilata per dieci anni così da potersi curare.

