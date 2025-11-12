VaiOnline
Sinnai.
13 novembre 2025 alle 00:35

Uccise la madre: assolto perché non era in sé 

Per Andrea Tidu i giudici hanno disposto la sorveglianza speciale per dieci anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Non punibile per vizio totale di mente». Così il presidente della Corte d’assise di Cagliari, Giovanni Massidda, ha fatto cadere l'accusa di omicidio nei confronti di Andrea Tidu, 27 anni, che il 16 giugno dello scorso anno aveva ucciso con una coltellata la madre, Maria Dolores Cannas, di 57 anni, nella loro casa di via Monte Genis a Sinnai. I giudici hanno anche disposto la sorveglianza speciale per dieci anni.

La sentenza

L’aula dell’Assise, al piano terra del Palazzo di giustizia, era piena di parenti. Nonostante il gravissimo episodio e il dolore per la tragedia subita, la famiglia - assistita dall’avvocato Carlo Beato - ha deciso di non far comunque mancare l’affetto e il suo sostegno al giovane. Per questa ragione ha deciso di non costituirsi parte civile, comprendendo lo stato di malessere del giovane. E in aula c’era anche Andrea Tidu, difeso dall’avvocato Roberto Nati. Completati gli accertamenti dei periti, anche il pubblico ministero Enrico Lussu ha sollecitato l’assoluzione del 27enne.

La perizia psichiatrica

La perizia psichiatrica che era stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri aveva stabilito che l’imputato, fermato dopo l’omicidio della mamma, non sarebbe stato capace di intendere e di volere quando uccise la madre con una coltellata, ma sarebbe comunque stato capace di stare in giudizio. Per questa ragione, subito dopo l’accertamento medico della specialista Irene Mascia, il giovane era stato trasferito in un centro per sofferenti mentali.

Il processo

Al termine degli accertamenti psichiatrici la giudice Giulia Tronci aveva disposto il processo e Tidu era comparso davanti alla Corte presieduta dal giudice Massidda, affiancato dal collega Roberto Cau. Il 16 giugno 2024 era stata una singola coltellata alla schiena a uccidere Maria Dolores Cannas, trasformando in tragedia un tranquillo pomeriggio domenicale nell’abitazione di Sinnai. A dare l’allarme era stato il marito che, nel momento dell’aggressione, si trovava in un’altra stanza ma era corso quando aveva sentito il vociare dal piano di sotto. Inutile l’intervento dei medici del 118 che avevano cercato di rianimare la donna: era morta per l’emorragia provocata dalla perforazione del polmone. Il ragazzo era poi stato fermato dai carabinieri a circa 150 metri: immobile per strada, seduto su un marciapiedi, in evidente stato confusionale.

La sofferenza

E ieri mattina la Corte, dopo la breve discussioni dell’accusa e della difesa, ha ritenuto che fosse pronta per ritirarsi in camera di consiglio, uscendo con una sentenza di assoluzione. Il 27enne dovrà comunque restare in libertà vigilata per dieci anni così da potersi curare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

«Medicina al colasso: pochi specialisti e pazienti dimenticati»

Il cappellano dell’ospedale di Isili: la situazione ora è insostenibile 
Sonia Gioia
«Siamo l’unico presidio che non chiude mai, bisogna riconoscere il sacrificio di chi lavora nell’emergenza-urgenza»

Pronto soccorso, la rabbia dei direttori: «Il sistema non regge»

Lettera alle Asl e all’assessore: non ci stiamo a fare da bersaglio  
Enrico Fresu
Il discorso

«L’astensione non si vince coi tecnicismi»

Mattarella all’assemblea dei sindaci: «Bisogna riportare i cittadini alle urne» 
Il caso

Del Grande, fuga finita: era nel Varesotto

Catturato dai carabinieri non lontano dal luogo dove nel ‘98 sterminò la famiglia 
Washington

La mail di Epstein: «Trump a casa mia  con Virginia Giuffre»

Diffusi i messaggi scambiati tra il finanziere e la complice 