Uccise la madre, 62enne a processo  

Prenderà il via l’11 novembre, in Corte d’Assise a Cagliari, il processo nei confronti di Pier Luigi Mura, 62 anni, di Guspini, accusato di aver ucciso sua madre Maria Pia Polato, 83 anni, colpita al volto da una o due coltellate. La donna era morta dopo 21 giorni di agonia. Ieri mattina, la giudice per le udienze preliminari Elisabetta Patrito ha rigettato le eccezioni presentate dalla difesa e ha rinviato a giudizio l’imputato.

L’udienza preliminare

Chiuse le indagini, il pubblico ministero Diana Lecca aveva chiesto il rinvio a giudizio per Mura, difeso dall’avvocato Giuseppe Ledda. Il 62enne, rinchiuso in carcere, era stato sottoposto a perizia psichiatrica dallo specialista Andrea Martella, visto che da tempo era in cura presso il Centro di salute mentale di Sanluri: il perito l’ha ritenuto parzialmente capace di intendere e di volere. Sette mesi prima del delitto era stato assolto dall’accusa di aver minacciato sua madre puntandole contro un coltello e conficcandoglielo nel cuore: un episodio di cinque anni fa che, purtroppo, farebbe parte di una serie di esplosioni di violenza spesso indirizzate contro l’anziana. Ieri mattina la difesa ha formulato anche un’eccezione relativa all’ipotesi di inutilizzabilità degli esiti dell’autopsia (accertamento tecnico irripetibile), perché l’avvocato non sarebbe stato informato nel tempo necessario a consentirgli di nominare un proprio consulente. La Gup Patrito ha rigettato l’istanza e disposto che il dibattimento inizi l’11 novembre in Corte d’Assise. La famiglia della donna si è costituita parte civile con i legali Carlo Monaldi e Albertina Zanda.

La ricostruzione

Maria Paia Polato è morta dopo tre settimane di agonia. L’83enne era stata accoltellata al volto il 5 ottobre dello scorso anno dal figlio, nella casa di via Cavour. L’anziana, costretta a letto da gravi patologie, è deceduta all’ospedale di San Gavino. Pier Luigi Mura aveva lasciato Guspini a 18 anni e per decenni aveva vissuto nel nord Italia. Il rientro nel paese natale, dopo un incidente, e il trasferimento nella casa materna di via Cavour, segnano l’inizio della convivenza difficile con la madre. Tra esplosioni di rabbia e continue richieste di denaro, le tensioni erano salite alle stelle sino a un’ipotesi di maltrattamento che, però, si era chiusa con un’archiviazione. Ora sarà processato per omicidio.

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