Uccise la figlia, mamma a processo  

Per tutta l’udienza è rimasta immobile e impassibile. Poi gli occhi lucidi, persi nel vuoto mentre lasciava il Tribunale. Monica Vinci dovrà comparire davanti ai giudici della Corte d’Assise di Cagliari con l’accusa pesantissima di aver ucciso la figlia Chiara Carta. Ieri la 54enne è stata rinviata a giudizio al termine di un’udienza lunga e sofferta, sotto gli occhi del papà della ragazzina, Piero e dei familiari che hanno rivissuto un dramma senza fine.

In Aula

Il pubblico ministero Valerio Bagattini ha sollecitato il rinvio a giudizio anche alla luce della relazione del suo consulente Stefano Ferracuti (docente dell’Università La Sapienza di Roma) che sostiene la seminfermità della mamma sulla base di alcuni elementi particolari: le coltellate al culmine di un litigio, il tentativo di uccidersi lanciandosi dalla finestra farebbero ipotizzare che Monica Vinci abbia almeno in parte avuto coscienza del gesto compiuto. L’avvocata di parte civile Anna Paola Putzu, che assiste il padre della tredicenne, si è associata alla richiesta del pm mentre la difesa con l’avvocato Gianluca Aste ha insistito sulla totale infermità mentale della mamma, che già in passato aveva sofferto di patologie manifestando un precario equilibrio. Una tesi sostenuta durante l’incidente probatorio sia dal perito della giudice Federica Fugheri, il professor Maurizio Marasco, sia dal professor Giampaolo Pintor, consulente dei difensori Aste e Federica Sanna.

Il verdetto

Determinante ieri nella scelta della giudice Cristiana Argiolas è stata l’ultima relazione della Rems di Capoterra, dove attualmente si trova Monica Vinci: secondo il responsabile della struttura al momento non ci sono elementi che possano far modificare la misura di sicurezza. Il che lascia intendere che la donna sia ritenuta ancora pericolosa socialmente. Da qui si è aperta la strada al dibattimento visto che alla luce di questo elemento il gup non avrebbe potuto emettere una sentenza di non luogo a procedere. In questi casi infatti la normativa prevede che si vada a processo e un altro giudice si pronunci. Il prossimo 4 febbraio saranno i giudici della Corte d’Assise di Cagliari a valutare la vicenda alla luce degli atti di inchiesta e delle perizie.

L’inchiesta

Secondo quanto emerso nelle indagini, la 54enne da tempo soffriva di un forte disagio personale, in passato era stata in cura ma poi il malessere si sarebbe acuito di nuovo fino alla tragedia il 18 febbraio 2023. Era un sabato, vigilia di Sartiglia, Chiara si preparava ad uscire quando ci sarebbe stato un litigio con la mamma finito tragicamente nella casa di via Martiri del risorgimento a Silì. La donna aveva colpito ripetutamente con un coltellino la figlia, poi aveva cercato di togliersi la vita. Non è mai emerso un movente preciso, solo Monica Vinci potrebbe rivelare cosa sia accaduto realmente ma finora c’è sempre stato silenzio. Un muro fra la mamma e il resto del mondo. Un dramma senza fine per una giovane vita spezzata, per il padre, i familiari e per tutte le persone coinvolte.

