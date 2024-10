Uccise la compagna: l’ultima sentenza è l’ergastolo per Farci 

Ottobre 2019, Speranza Ponti ormai ha capito che deve lasciare Massimiliano Farci e questa sarà la sua condanna a morte. Sono passati cinque anni, dentro questo tempo c'è il femminicidio di Speranza, il processo a Farci e la condanna definitiva al carcere a vita per l’uomo. Ieri, infatti, la Corte di cassazione ha chiuso il caso respingendo il ricorso della difesa e confermando l’ergastolo per il responsabile del delitto di Alghero.

È stata promossa in toto la sentenza della corte di Assise di appello di Sassari (febbraio 2024) e la tesi del pm, Angelo Beccu. Speranza Ponti viene assassinata il 6 dicembre 2019: Farci simula la sparizione e il suicidio della compagna. Il corpo sarà ritrovato in aperta campagna, nella periferia di Alghero. Massimiliano Farci ha ucciso perché voleva tutto. Voleva Speranza, voleva i suoi soldi, voleva essere al centro di tutto e non ha ammesso la libertà di decidere della donna che lo aveva amato e aiutato quando era un ergastolano alla ricerca di una nuova esistenza.Massimiliano Farci, 56 anni, di Assemini, aveva già una condanna all’ergastolo. Nel 1999 aveva ucciso l’imprenditore Roberto Baldussi, per impadronirsi della sua auto sportiva, una Lotus. Due ergastoli in 25 anni di vita. E Farci aveva ottenuto la semilibertà dopo avere trascorso un lungo periodo in carcere con un comportamento ineccepibile e imparando un lavoro. Speranza Ponti lo aveva aiutato a rifarsi una vita ad Alghero ed è stata la sua fine. Farci, difeso dall’avvocato Daniele Solinas, continua a dirsi innocente.

L’avvocato Stefano Carboni assiste i familiari di Speranza Ponti insieme al collega Edoardo Morette: «Sono 21 i giudici che hanno ribadito le responsabilità di Farci. Farci è inequivocabilmente colpevole. Altrettanti molteplici giudici avevano sentenziato per il tremendo omicidio della Lotus Rossa. Farci non può continuare a mentire, professandosi vittima di errori giudiziari. Tra 20 anni non possiamo correre il rischio di ritrovarlo in circolazione». (a. b.)

