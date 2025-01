Uccise il rivale: resta in carcere 

Carcere confermato per Fabio Malu, l’operaio lurese accusato di avere ucciso il rivale Davide Unida. Il gup del Tribunale di Tempio, Alessandro Cossu, ha rigettato le richieste della difesa che aveva presentato una istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Malu è stato rinviato a giudizio la settimana scorsa per il reato di omicidio volontario. Secondo il pm Alessandro Bosco, Malu ha colpito Davide Unida alla testa con il manico di un aspirapolvere uccidendolo. I fatti sono avvenuti a Luras agli inizi di luglio del 2023. Malu la mattina dell’udienza davanti al gup Alessandro Cossu, in apertura del procedimento, era stato arrestato in aula dai carabinieri per la violazione delle prescrizioni della misura che gli era stata applicata. Stando a quanto rilevato dai carabinieri della Compagnia di Tempio, l'operaio è stato trovato fuori dalla sua abitazione durante la notte. Fabio Malu era destinatario dell’obbligo di dimora a Tempio con divieto di uscita nelle ore notturne. Il difensore dell’operaio lurese, Giampaolo Murrighile, ha spiegato che il suo assistito era uscito di casa per recarsi nella caserma dei carabinieri. Una tesi che il gup non ha accolto. Per ora, in attesa del processo in Assise, Malu resta in carcere.

