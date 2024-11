Uccise il rivale con un pugno: condannato 

Cinque anni e due mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale, riconoscendo all’imputato l’attenuante della provocazione. È la sentenza inflitta ieri mattina dal giudice del Tribunale, Michele Contini, nei confronti dell’allevatore Nicola Zanda, 45 anni di Monastir, accusato di aver provocato la morte del 51enne Mario Ugas, colpito con un pugno fuori da un bar del paese e caduto all’indietro battendo la nuca nell’asfalto. Il diverbio era accaduto il 19 agosto 2021 e l’uomo era deceduto senza mai riprendersi. Oltre alla condanna il giudice ha disposto anche una provvisionale, come anticipo al risarcimento, di 20mila euro per il padre, 10mila per le sorelle e 5mila euro per il cognato.

La richiesta

Al termine della sua requisitoria il pubblico ministero Nicola Giua Marassi, titolare del fascicolo, aveva chiesto la condanna a sei anni di reclusione. Sentito il testimone che era stato indicato dalla difesa nella richiesta di rito abbreviato condizionato, il magistrato che ha condotto l’indagine dopo la rovinosa caduta e la morte del 51enne aveva ritenuto si fosse trattato non di una tragica fatalità ma di un omicidio preterintenzionale. Stessa ipotesi delle parte civili, i familiari dell’uomo deceduto, che si sono costituiti parte civile con gli avvocati Matteo Perra, Christian Bernardini, Tiziano Bellarmino Floris e Federico Delitala. A difendere Nicola Zanda c’erano, invece, i legali Carmelino e Laura Fenudi che avevano invece ribadito l’ipotesi della tragica fatalità.

La ricostruzione

Al termine dell’inchiesta, la Procura ha messo in campo quattro testimoni: un automobilista che passava per caso e che avrebbe visto il pugno inferto da Zanda a Ugas, e altre tre persone che avrebbero assistito all’alterco tra i due e che poi hanno ritrovato il 51enne riverso a terra. In un primo momento si era parlato di una spinta, poi di un pugno preceduto da una discussione. Il 51enne – dopo il lavoro in un ovile – sarebbe andato all’Happy Bar di Monastir, dopo il diverbio e il pugno sarebbe caduto all’indietro sbattendo la testa e procurandosi un grave trauma cranico. La lesione, nonostante i tentativi dei medici dell’ospedale Brotzu, dove era giunto in coma, lo aveva poi portato alla morte.

