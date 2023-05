Uccise il padrone di casa: condannato 

Al termine delle indagini della Squadra Mobile, il pubblico ministero Porcu aveva contestato al pensionato l'omicidio volontario, ma senza aggravanti. Di fatto, per la Procura, quello avvenuto sarebbe stato un delitto d’impeto, commesso al termine della lite. L’assenza di aggravanti ha consentito al difensore, l’avvocato Michele Zuddas, di ottenere un processo in abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna). Ieri la giudice Anzani ha condannato l’imputato a 12 anni e 8 mesi, accogliendo in parte la ricostruzione del pubblico ministero e alleggerendo la pena finale. Luigi Piras dovrà anche risarcire i familiari della vittima che hanno ricevuto, come anticipo, una provvisionale a testa di 40 mila euro.

Dodici anni e otto mesi di reclusione per l’omicidio del padrone di casa, freddato a colpi di pistola al termine di un litigio. Si è chiuso ieri con la condanna inflitta dal giudice del Tribunale, Manuela Anzani, il processo in abbreviato nei confronti del 77enne, Luigi Piras, accusato dell’omicidio volontario dell’imprenditore Antonio Pisu, 79 anni, ucciso il 28 dicembre 2021 nella sua palazzina in via Agricola a Monserrato. Il pm Gaetano Porcu aveva chiesto 13 anni e 4 mesi.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la lite tra i due sarebbe scoppiata perché Luigi Piras aveva comprato la mansarda con una scrittura privata, ma la vendita dell'immobile poi era saltata (ovvero il notaio non aveva potuto registrare il passaggio di proprietà), visto che il locale sarebbe stato abusivo. Da qui il contenzioso tra l'inquilino e il proprietario di fatto: il primo pretendeva la restituzione dei soldi, il secondo la liberazione della casa. Una serie di discussioni e litigi, l'ultimo nella mattina del 28 dicembre di due anni fa era finito a colpi di pistola.

Le indagini

Al termine delle indagini della Squadra Mobile, il pubblico ministero Porcu aveva contestato al pensionato l'omicidio volontario, ma senza aggravanti. Di fatto, per la Procura, quello avvenuto sarebbe stato un delitto d’impeto, commesso al termine della lite. L’assenza di aggravanti ha consentito al difensore, l’avvocato Michele Zuddas, di ottenere un processo in abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna). Ieri la giudice Anzani ha condannato l’imputato a 12 anni e 8 mesi, accogliendo in parte la ricostruzione del pubblico ministero e alleggerendo la pena finale. Luigi Piras dovrà anche risarcire i familiari della vittima che hanno ricevuto, come anticipo, una provvisionale a testa di 40 mila euro.

La difesa

«Aspetteremo di conoscere le motivazioni che verranno depositate entro i prossimi 90 giorni», chiarisce l’avvocato Zuddas, «è evidente che il Giudice ha accolto almeno in parte la ricostruzione differente dei fatti e delle circostanze in cui è maturato l'evento, esposta dalla difesa. Riteniamo vi possano essere le condizioni per poter proporre appello soprattutto in relazione ai fattori oggettivi e soggettivi che possono aver indotto il mio assistito a temere per la propria incolumità e impugnare un arma».

Le parti civili

I familiari di Antonio Posu, presenti in aula a tutte le udienze, erano con gli avvocati Pamela Marianna Piras, Jacopo Porcu, Marco Perra e Graziella Atzeni. «Pur contraddistinti dalla loro dignità», chiarisce l’avvocata Piras a nome del collegio di parte civile, «i nostri assistiti percepiscono un senso di profonda ingiustizia dopo la lettura della sentenza. Una pena che sembra eccessivamente lieve per una perdita così tragica».

