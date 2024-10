Uccise il padrone di casa, chiesto l’ergastolo 

«È stato un omicidio brutale. L’imputato è andato a casa del suo padrone di casa con l’intenzione di rapinare e uccidere. I due reati sono stati preventivati, seppure non premeditati. Per questa ragione la pena non può che prevedere l’ergastolo con l’isolamento diurno per un anno». È durata poco più di mezz’ora la requisitoria del pubblico ministero Andrea Massidda conclusa, ieri mattina, con la richiesta del carcere a vita nei confronti del 53enne Fabrizio Congiu, accusato di aver ucciso il padrone di casa, Venerato Sardu, 75 anni, in una fredda serata di febbraio dello scorso anno.

La telecamera

Ieri mattina, davanti alla Corte presieduta dalla giudice Lucia Perra (a latere il collega Roberto Cau), il magistrato che ha condotto l’indagine sul delitto di via Ogliastra ha ricostruito tutte le fasi dell’omicidio. «L’anziano pensionato per sicurezza aveva installato una serie di telecamere», ha raccontato il pm, «alcune delle quali non funzionavano, ma era accesa quella nascosta in camera da letto, sotto la tv, che ha ripreso Venerato Sardu che si alza da letto e poi non torna più. Al suo posto, però, poi compare Fabrizio Congiu con una “mazzetta” da muratore in mano. Quella che poi è stata ritrovata gettata via e che ha il Dna della vittima».

La richiesta

Per il pm Massidda c’è una correlazione tra la presunta rapina e l’omicidio, aggravante che ha fatto scattare la richiesta della pena dell'ergastolo. Un nesso che, invece, non esisterebbe per l’avvocato difensore Stefano Pisano: la rapina – è la tesi della difesa – sarebbe stata solo simulata per occultare l’omicidio. Da qui la richiesta del legale di far cadere il secondo reato che ha impedito a Congiu di accedere al rito abbreviato che consente lo sconto di un terzo sulla pena finale. Se la Corte dovesse assolverlo dalla rapina, la sentenza potrebbe comunque applicare la riduzione. Una tesi contestata dall’avvocato di parte civile, Pierluigi Concas, che ha depositato un video nel quale, giorni prima del delitto, l’imputato sarebbe entrato nell’abitazione di Sardo per rubare. Dalle immagini della telecamera nascosta, inoltre, si vedrebbe che nella mano dell’anziano pensionato ci sarebbe stato un anello, poi scomparso quando poi è stato ritrovato senza vita.

La sentenza

Terminata la discussione, la Corte ha poi rinviato l’udienza al 20 novembre: quel giorno sono previste le repliche e poi la camera di consiglio per la lettura della sentenza. Venerato Sardu era stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Ogliastra, a Is Mirrionis, dove vivevano anche alcuni inquilini. Tra loro c’era anche l’imputato, ieri assente nel corso del processo. La difesa ha acconsentito di saltare interamente la fase del dibattimento, permettendo al pubblico ministero di depositare ai giudici l’intero fascicolo con le prove raccolte. Un comportamento processuale che, in caso di dichiarazione colpevolezza, potrebbe favorire l’applicazione delle attenuanti generiche.

