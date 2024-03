Uccise il padre violento: «Non fu legittima difesa» 

Torino. Trentaquattro coltellate sferrate con sei coltelli diversi. Anche per questo per il caso giudiziario di Alex Pompa non si può parlare di legittima difesa. Lo spiegano i giudici della Corte d'Assise d’appello di Torino nelle motivazioni della condanna del ragazzo a sei anni due mesi e due giorni per avere ucciso il padre. I colpi furono indirizzati soprattutto alla «regione dorsale» e «ci fu una reiterazione» e ciò, secondo i giudici, depone «univocamente nel senso di una condotta aggressiva».

L'omicidio si consumò nel 2020 dopo l'ennesima lite tra il padre e la madre di Alex. Ora il ragazzo, originario di Collegno, porta il cognome della madre, Cotoia. Proprio alla protezione della mamma durante la lite si appellò lui, sostenendo la legittima difesa. Ma, per la Corte, «presupposti della legittima difesa sono un'aggressione ingiusta e una reazione legittima», legata «alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa». Elementi che le trentaquattro coltellate e i sei coltelli diversi usati escludono.

Dal processo era emerso un clima familiare da incubo. Il padre, Giuseppe, era un uomo irascibile e ossessivo; mentre Alex era conosciuto dagli amici per il carattere mite e garbato. Il delitto maturò al termine di una giornata di tensione fra i coniugi: Giuseppe credeva che al lavoro la moglie avesse salutato un collega.

