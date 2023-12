Uccise il padre: sei anni di carcere 

Torino. Non fu legittima difesa ma omicidio volontario. I giudici della Corte d’assise di appello di Torino rileggono il caso di Alex Pompa, il ventiduenne di Collegno che nel 2020 uccise a coltellate il padre nel corso dell'ennesima sfuriata contro la madre.

La pena è 6 anni, due mesi e 20 giorni di carcere. Per la difesa, però, non è sufficiente: chiedeva la conferma dell'assoluzione. L'avvocato Claudio Strata definisce incomprensibile soprattutto la parte in cui la Corte ha disposto la trasmissione degli atti Procura perché vengano valutate le testimonianze rese dalla madre, Maria Cotoia, e dal fratello di Alex, Loris. «Entrambi - osserva - furono interrogati la notte stessa del fatto. In primo grado erano stati considerati affidabili. Ora invece sono dei mentitori, è una cosa difficile da accettare. Vedremo le motivazioni».

«Alex non è un assassino, io rischiavo di essere uccisa», è il commento della madre Maria Cotoia.

Dal processo è emerso il clima da incubo in cui era precipitata la famiglia. Il padre, Giuseppe, è stato definito un uomo irascibile, prevaricatore, ossessivo; al contrario, Alex è conosciuto da amici e compagni di studi per il carattere mite, garbato e riflessivo.

Maria, cassiera in un supermarket, ha raccontato che la sera del 30 aprile 2020 la lite fu più violenta delle altre. Suo marito, che nel corso della giornata l'aveva contattata non meno di 101 volte sul telefonino solo perché credeva che al lavoro avesse salutato un collega con un sorriso, cominciò a gridare quando lei era ancora sul pianerottolo. Alex si intromise e trafisse il genitore con 34 fendenti, servendosi di 6 coltelli uno dopo l'altro. Per i giudici di primo grado agì per legittima difesa durante una lotta ingaggiata per sopravvivere.

Una ricostruzione che il pm Alessandro Aghemo non ha mai accettato e che la Corte d'appello ha capovolto: adesso Alex è colpevole di omicidio. Al calcolo della pena si è arrivati dopo avere interpellato la Corte Costituzionale: bisognava rimuovere l'ostacolo che impediva di dichiarare le tante attenuanti prevalenti rispetto all'aggravante del vincolo di parentela. La Consulta ha dato il via libera. Diversamente, come ha ricordato il pm, sarebbero stati 14 anni.

