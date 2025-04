Uccise il padre: perizia psichiatrica 

La risposta ai quesiti posti ieri mattina dai giudici dell’Assise allo psichiatra Paolo Milia, deciderà il processo per l’omicidio di Giovanni Fresi. Il perito scelto dai magistrati dovrà stabilire se Michele Fresi, la notte del 27 dicembre 2023, era in sé quando ha massacrato il padre a bastonate. È lo snodo fondamentale dell’istruttoria sulla tragica fine dell’orefice di Arzachena. Lo psichiatra Paolo Milia, responsabile del Servizio delle dipendenze della Asl di Sassari, ha un compito difficile: dovrà ricostruire, attraverso i documenti e le testimonianze acquisiti dai giudici della Corte d’assise di Sassari, la storia di Michele Fresi, per stabilire se il giovane di Arzachena è una persona capace di intendere e di volere e se lo era al momento del delitto. Il difensore del giovane, l’avvocato Pier Franco Tirotto, sin dalle prime fasi delle indagini ha chiesto una perizia psichiatrica collegiale sul suo assistito. E la difesa ha portato ai giudici elementi che ora il perito dovrà esaminare. Si parte dalla tenera età, con i ricoveri nei reparti di Neuropsichiatria infantile, sino all’ultimissimo periodo caratterizzato dall’assunzione massiccia di droga. Michele Fresi ha raccontato in aula di un profondo disagio interiore che sostiene di avere curato, sin dalla adolescenza, assumendo sostanze stupefacenti in quantitativi spropositati. Il giovane ha parlato anche del rapporto conflittuale con la madre e dell’amore per il padre, definito “la persona che mi ha voluto più bene”, la persona che ha ucciso dopo avere assunto dosi massicce di acido lisergico. Il processo riprenderà il 15 luglio prossimo con l’esito della perizia.

