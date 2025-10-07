Uccise il padre: ergastolo 

«Sono in carcere, pronto a scontare la pena. Sono già qui. Tra qualche giorno inizia anche la scuola»: Michele Fresi dice poche parole dopo la sentenza della Corte d’Assise di Sassari. È rassegnato, quasi non dà importanza a quello che gli sta succedendo. I giudici lo hanno appena condannato all’ergastolo, con isolamento in cella nei primi 12 mesi di reclusione. Lui ha ascoltato le parole dei magistrati: fine pena mai per l’omicidio del padre Giovanni, avvenuto ad Arzachena la notte del 27 dicembre 2023. I giudici hanno inflitto la pena più severa. Nessuna attenuante per il giovane, che, dice la sentenza, si è messo nelle condizioni di perdere ogni freno inibitore assumendo dosi massicce di droga (anfetamine, cocaina, acidi e alcol). Una situazione, frutto della sua condotta consapevole, che lo ha trasformato nell’assassino del padre. I giudici sono andati oltre le stesse richieste dei pm Gregorio Capasso e Milena Aucone (30 anni di carcere).

Le richieste

La Procura di Tempio aveva chiesto alla Corte di considerare la dolorosa infanzia del giovane di Arzachena, stando a quanto riferito in aula abbandonato dalla madre e incapace di uscire da una dipendenza (droghe leggere e poi acidi e cocaina) iniziata quando era ancora uno studente delle Medie. Il difensore di Fresi, Pierfranco Tirotto, è lapidario: «La decisione mi ha sorpreso. Non tiene conto della storia personale del mio assistito e di alcuni fatti che sono emersi durante il dibattimento. Comunque, in attesa di conoscere le motivazioni dell’ergastolo, posso dire che impugneremo la sentenza». Determinante la perizia disposta dalla Corte, il giovane è stato dichiarato pienamente capace di intendere e di volere.

«Nessun pentimento»

Fresi lascia l’aula in silenzio, ha raccontato che tra qualche giorno inizierà in carcere le lezioni del Liceo Artistico. A 28 anni, con la prospettiva del carcere a vita, ha detto di puntare al diploma. Hanno vinto la battaglia in aula gli avvocati delle sue vittime. Giampaolo Murrighile, che assisteva l’amica di Michele Fresi, ferita gravemente del giovane (una violenta sprangata al viso). Hanno vinto anche gli avvocati (Jacopo Merlini, Fabiano Baldinu e Valentina Gobbi) dei due carabinieri, Giulio Cau e Michel Tazioli, feriti nella colluttazione con il giovane. E ha visto accolte le sue richieste l’avvocato Massimo Schirò, legale della compagna della vittima, Anna Maria Cudoni, alla quale è stata riconosciuto un primo risarcimento (la provvisionale) di 366mila euro. Schirò ha dichiarato: «Non gioisco di un ergastolo, ma era una situazione troppo grave per poter essere sanzionata diversamente. Non abbiamo sentito una parola di pentimento». I giudici hanno assegnato per l’ex compagna di Michele Fresi 10mila euro e duemila euro a ciascuno dei carabinieri feriti.

