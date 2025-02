Uccise il padre: 24 anni all’omicida 

Colpevole di aver ucciso il padre, morto per le complicazioni, otto mesi dopo l’aggressione. La Corte d'assise di Sassari, ieri in tribunale, ha disposto la condanna per omicidio a 13 anni e 4 mesi per Alberto Picci che, nel 2022, aggredì i genitori nella loro casa di Santa Maria Coghinas. Una sentenza che va ad aggiungersi a quella già esecutiva, disposta in abbreviato nel 2023, che lo aveva condannato a 12 anni per il tentato omicidio dei familiari. Ma in seguito alla morte del pensionato, avvenuta otto mesi dopo i fatti, si è istruito un nuovo processo con il compito di appurare il nesso di causalità tra le ferite e il decesso della vittima.

I fatti

L’uomo venne assalito dal figlio mentre dormiva in soggiorno, con un colpo di fiocina in gola e una coltellata sulla guancia, alle 4 del mattino del 27 aprile di tre anni fa. Il padre inizialmente era sopravvissuto, ma le profonde lesioni avevano avuto come conseguenza continue infezioni e polmoniti. Fino all'esito finale, considerato dal pm Angelo Beccu inevitabile, vista la gravità della situazione. Proprio il pubblico ministero ha rimarcato come, secondo la perizia psichiatrica, la capacità di intendere e di volere di Picci, al momento dei fatti, fosse «gravemente scemata ma non esclusa»: una delle due attenuanti, per il pm, insieme alla piena confessione fornita fin da subito alle forze dell’ordine.

Le aggravanti

Quattro invece le aggravanti: futili motivi, rapporti di parentela, abuso di relazione domestica e la minorata difesa. Il magistrato ha ripercorso la sequenza degli accadimenti, citando la drammatica telefonata tra la madre dell’imputato, Maria Giovanna Drago, anche lei ferita, e il 118. «Dovevamo lasciarlo al suo destino. Lo sapevo che sarebbe successo», dirà in seguito la donna.

E sui trascorsi psichici del 50enne si è soffermato l’avvocato difensore, Claudio Mastandrea, ricordando altri episodi di alterazione dell’uomo, concludendo che, a suo parere, Alberto Picci andrebbe assolto perché «incapace di intendere e di volere al momento dei fatti». Il legale, una volta ascoltata la sentenza, ha preannunciato ricorso in Appello. La Corte, presieduta da Massimo Zaniboni, a latere Valentina Nuvoli, ha anche deciso che l’imputato, oltre ai 25 anni e 4 mesi in carcere, trascorra prima della libertà tre anni in una Rems, una struttura per malattie mentali.

