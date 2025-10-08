VaiOnline
Brescia.
09 ottobre 2025 alle 00:41

Uccise il marito a coltellate, patteggia 18 anni 

Brescia. Raffaella Ragnoli ha pianto quando la Corte d’Assise ha cancellato l’ergastolo che le era stato inflitto in primo grado, accogliendo la pena a 18 anni di carcere che i suoi avvocati avevano concordato con l’accusa. È il primo caso bresciano di patteggiamento in appello per omicidio. Raffaella Ragnoli, oggi 58enne, il 28 gennaio 2023 aveva ucciso a coltellate il marito Romano Fagoni, 60 anni. Stavano cenando nella loro casa di Nuvolento e il marito, ubriaco, aveva puntato un coltello sul figlio minorenne. «Ho agito per legittima difesa perché temevo che uccidesse il ragazzo», ha sempre ripetuto la donna, che da tempo registrava momenti di vita quotidiana. I fatti di quella sera sono registrati nel telefono della donna. «Ti avrebbe ucciso, questa volta ti avrebbe ucciso. Basta, è una vita che va avanti così», la si sente al ragazzo Ma la legittima difesa non è mai stata riconosciuta. Motivando l’ergastolo la Corte d'Assise scrisse che Raffaella Ragnoli «ha agito in modo lucido e strutturato, cogliendo l'attimo propizio per attivare la registrazione con il suo cellulare, per disattivarla e riattivarla perseguendo una ben precisa strategia difensiva, mostrando una capacità di pianificazione sintomatica di una personalità controllata». Per il pg però ha meritato le attenuanti generiche per lo stress al quale il marito l’aveva costretta negli anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

