Uccise il fratello, condannato 

Quattordici anni e sei mesi di carcere per Giuseppe Pittalis, reo confesso dell’omicidio del fratello Giorgio, avvenuto un anno fa a Bitti. Lavoravano fianco a fianco, nell’ovile. Quel giorno la vittima lo aveva spinto a terra perché la loro auto si era guastata e non fu riparata prontamente. La sua mano quasi di istinto afferrò un martello e colpì alla testa il fratello Giorgio Desiderio, 61 anni, uccidendolo. Ieri Giuseppe Pittalis, 55 anni, è stato condannato dal gup di Nuoro Giovanni Angelicchio a 14 anni e 6 mesi di carcere. Il terzo fratello, Antonio, che nell’immediatezza della tragedia aveva perdonato il fratricida, ieri era presente come parte offesa ma non si è costituito parte civile. Il sostituto procuratore Riccardo Belfiori aveva chiesto 14 anni.

Tragedia familiare

Si chiude così una triste storia che ha travolto la famiglia Pittalis e ferito la comunità di Bitti. Il fratricidio il 3 marzo 2023, con i colpi di martello arrivati al culmine di una lite. Giuseppe, reo confesso, accompagnato dai sui legali Potito Flagella e Giuseppe Bandinu, è comparso ieri davanti al gup Angelicchio, dove è giudicato col rito abbreviato. L’aggravante della parentela contestata dall’accusa non prevede come pena minima l’ergastolo. L’allevatore ha potuto accedere al giudizio alternativo. Il pm ha contestato le attenuanti generiche equivalenti all’aggravate del vincolo parentale, e partendo da una pena base di 21 anni, a cui è stato applicato lo sconto di un terzo per la scelta del rito, ha chiesto la condanna a 14 anni.

Perenne conflitto

La difesa ha insistito sul contesto in cui è maturato l’omicidio: tra i fratelli conviventi c’era un conflitto risalente e il fratricida era vessato dalla vittima. Giuseppe avrebbe agito «per una provocazione, accumulando stress dovuto al trattamento e quel giorno c’è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso», ha sostenuto Flagella. Giorgio rimproverò a Giuseppe, secondo la ricostruzione del fratricida, di non essersi attivato per riparare un furgoncino fermo da giorni che i due utilizzavano per raggiungere l’ovile. Lo spinse buttandolo a terra. Giuseppe afferrò un martello che era proprio là, e lo colpì ripetutamente alla testa. Giorgio Desiderio non ebbe scampo. Le indagini hanno appurato che l’unica arma utilizzata era una mazzetta. Escluso l’utilizzo di un coltello trovato sporco di sangue vicino alla vittima. A confermare quel racconto i vestiti macchiati di fango di Giuseppe, finito in una pozza. Reagì con un un gesto quasi istintivo. Realizzò subito cosa aveva fatto, si cambiò, andò in banca per sistemare i conti e confessò l’omicidio al sindaco che lo accompagnò nella caserma dei carabinieri e raccontò tutto. Ieri la condanna.



