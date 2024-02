Uccise il fratello, chiesti 14 anni 

Per un’ora, nell’aula del Tribunale di Nuoro, ha rivissuto, nel racconto delle parti, quella folle giornata di un anno fa quando in una sola mattina ha perso entrambi i fratelli. Giorgio Desiderio, 61 anni, ucciso dal fratello Giuseppe, 55, al termine di una lite. Antonio, il terzo fratello, che nell’immediatezza della tragedia aveva perdonato il fratricida ieri era presente come parte offesa durante il processo col rito abbreviato che si sta celebrando contro Giuseppe, ma non si è voluto costituire parte civile. A fine udienza, dove il sostituto procuratore Riccardo Belfiori ha sollecitato una pena di 14 anni, ha risposto con un sorriso al saluto del fratello riportato in carcere. La sentenza a marzo.

Il saluto

La mano alzata dal fondo del corridoio da Giuseppe accompagnato dagli agenti della polizia penitenzieria, a cui è seguito un «ciao, ci vediamo in carcere». E poi il sorriso del fratello Antonio. Momenti che condensano tutta la tragedia, l’umanità e l’umiltà che ha travolto la famiglia Pittalis e ferito la comunità di Bitti.

La tragedia si è compiuta in un attimo quel 3 marzo 2023, con i colpi di martello arrivati al culmine di una lite. Giuseppe, reo confesso, accompagnato dai sui legali Potito Flagella e Giuseppe Bandinu, è comparso ieri davanti al Gup Giovanni Angelicchio, dove è giudicato col rito abbreviato. Il pm ha contestato le attenuanti generiche compensate dall’aggravate del vincolo parentale, e partendo da una pena base di 21 anni, a cui è stato applicato lo sconto di un terzo per la scelta del rito, ha chiesto la condanna a 14 anni.

La difesa ha insistito sul contesto in cui è maturato l’omicidio: tra i fratelli conviventi c’era un conflitto risalente, e il fratricida era vessato dalla vittima. Giuseppe avrebbe agito «per una provocazione, accumulando stress dovuto al trattamento e quel giorno c’è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso», ha sostenuto Falgella. Giorgio rimproverò a Giuseppe un guasto all’auto, lo spinse buttandolo a terra. Lui reagì. Afferrò uno martello e lo colpì in testa. Si cambiò, andò in banca e poi confessò al sindaco l’omicidio. Accompagnato dal primo cittadino si consegnò ai carabinieri.

