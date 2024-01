Uccise il coinquilino, Francesco Massa patteggia 21 anni 

Uno sconto di tre anni per effetto del patteggiamento in appello. L’ambulante Francesco Massa, 66 anni, dovrà scontare 21 anni di reclusione (non i 24 inflitti in primo grado) per l’omicidio del suo coinquilino avvenuto nel luglio 2021, quando al culmine di una lite uccise con 10 coltellate Massimiliano Lilliu, il cuoco di 33 anni con cui divideva un appartamento per lavoratori stagionali in via delle Doline, nel quartiere di Is Mirrionis.

I suoi difensori, Mauro Massa e Laura Quartuccio, hanno trovato un accordo sulla pena con il Procuratore generale, Luigi Patronaggio, accolto anche dalla Corte d’assise d’appello. L'aggressione sarebbe scattata all'apice di un violento diverbio originato da un presunto spreco di energia elettrica. Nel 1997 Francesco Massa era stato condannato a 22 anni di reclusione per l'omicidio di un 19enne avvenuto a Domusnovas: il ragazzo fu ucciso con una coltellata alla gola perchè, a suo dire, sfrecciava con l'auto in paese a velocità troppo elevata.

